El técnico del United elogia al Athletic: «Tienen la mejor defensa de la Liga y Nico es especial»

Rúben Amorim sólo habló del Athletic en su última respuesta en la sala de Prensa de San Mamés. Fue cuando este periódico le preguntó por ... las fortalezas y debilidades de su rival. Hasta entonces las cuestiones de los alrededor de treinta enviados especiales ingleses giraron sobre lo que supondrá para el Manchester United seguir adelante o caer eliminado en la Liga Europa y si no considera «vergonzoso ir a Champions pudiendo ser hasta el 16 en la Premier (ahora es el 14)».

El entrenador del United lanzó encendidos elogios al equipo de Valverde. «No voy a hablar de sus puntos débiles», arrancó con una sonrisa. «Creo que tiene cosas buenas», siguió antes de comenzar a enumerarlas. «Son muy fuertes como equipo, son agresivos. Incluso para un equipo español es muy agresivo», indicó. Y se detuvo en uno de sus futbolistas. «Tiene jugadores muy buenos en el uno contra uno como Nico, que es un jugador especial». Tal y como indicó este periódico, el United tiene al extremo rojiblanco en la lista de posibles fichajes.

Luego llegó el turno de la retaguardia. «Es la mejor defensa que hay en la Liga. Nosotros no hemos marcado muchos goles, así que a ver qué tal nos va». Y concluyó su diagnóstico sobre el rival con una mirada a la grada. «La primera media hora van a salir fuertes e intensos y además utilizan a la afición para llevar el partido al siguiente nivel, pero estamos preparados para ello».

La semifinal es vital para el futuro del United. Es la única vía de acceso a Europa. Los periodistas ingleses calculan que el club se juega alrededor de setenta millones y destacan que además será clave para ir al mercado. No es lo mismo ofrecer la Liga de Campeones a un fichaje que decirle que no va a jugar ni en Europa. El entrenador portugués de los 'red devils' no pone paños calientes. «Esta eliminatoria es muy importante, pero nada puede salvar la temporada. Entrar en la Champions puede cambiar cosas en el club y en el verano», indicó.

Eso sí, muy autocrítico, advirtió que no se trata de la solución a los males de un club en decadencia tras la salida de Alex Ferguson. «Esto es un atajo para ir a la Champions. Si lo logramos nos va a dar más dinero, pero los problemas van a seguir ahí».

El uruguayo Martín Ugarte fue por el mismo camino. «Esto no salva la temporada pero la historia del United se escribe con títulos. Por eso estamos enfocados en ganar porque además nos da la opción de jugar la Liga de Campeones», dijo el centrocampista. Con respecto a jugar la Champions pese a acabar entre los últimos, Amorim se escabulló con un «a la Champions van los mejores. ¿Si es justo o no? Es como ir a Europa ganando la Copa. Son las reglas del juego y hay que intentar aprovecharlas para ir a la Champions».