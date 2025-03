El susto de dos conocidos aficionados del Athletic con los ultras de la Roma: «He acelerado porque si no nos destrozan el biscuter»

Es una imagen habitual de los grandes partidos del Athletic. El biscuter de la peña Athletic El Bombín-Ibai Gómez, con sede en el bar ... Zúrich de Bolueta, se pasea por las calles de Bilbao para calentar el ambiente, para animar al equipo y a los aficionados. Javier Arigita y Pedro Portillo, sin embargo, se han encontrado con un desagradable incidente ya que unos ultras de la Roma han intentado atacarles.

Ha ocurrido entre Colón de Larreategui y Diputación. Ellos iban con su vehículo, su música y sus banderas. De repente, un susto. Enorme. «Ha sido muy desagrable. Han venido a por nosotros. Iban con las camisetas escondidas, unas gorras que les tapaban la cara y unos palos también escondidos. Eran una veintena de radicales. Y nos han quitado dos banderas. Ellos querían que respondiéramos a la provocación, pero yo he acelerado para escapar de ahí porque si no nos destrozaban el coche».

Denuncia Arigita en conversación con este periódico que en la zona no había ni Ertzaintza ni Policía Municipal. «Estábamos solos. Hemos sido discretos y nos hemos marchado». Se han llevado un susto, pero no les ha quitado la intención de animar al Athletic. «Acompañaremos -adelanta- al equipo desde el Carlton. No pueden venir a provocarnos a nuestra casa. Eran muy agresivos, muy agresivos», destaca.