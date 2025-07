El surrealista artículo que llama «lobos de Wall Street» a Nico Williams y Félix Tainta Un articulista del Sport se alinea con el discurso de Can Barça y acusa al extremo de «tomar el pelo» a su propio club

E. C. Domingo, 6 de julio 2025, 16:27 Comenta Compartir

La maquinaria mediática del Barcelona ahora se esfuerza en crear un nuevo relato para convertir en villanos a Nico Williams y Félix Tainta ante el giro de guion por la renovación del extremo hasta 2035 por el Athletic. Su 'no' al conjunto azulgrana por su delicado escenario fuera del fair play financiario, pese a haber llegado a un acuerdo contractual previo, lo han convertido los medios catalanes en una especie de «jugarreta» para conseguir una mayor tajada en su renovación. Es la fórmula más evidente para no señalar al presidente Joan Laporta y Deco por una gestión económica que lastra los fichajes en los últimos años. Un claro ejemplo, un surrealista artículo de opinión en Sport que llega a llamar a Williams y Tainta «lobos de Wall Street navarros».

Lo primero que hace en sus líneas el escritor Hugo Scoccia, que en realidad se llama Hugo García, es defender a una prensa catalana que ha hecho todo lo posible por ejercer presión para que la operación saliese adelante. «Entiendo que el enfado sea general, que unos piensen que la prensa ha jugado con los sentimientos de los hinchas, pero nada más lejos de la realidad, las informaciones que se han ido dando han sido, todas y cada una de ellas, verídicas». Olvida, por ejemplo, que se llegó a publicar que Tebas había comunicado al Barcelona que entraba en fair play financiero el pasado jueves, algo que no ha sido así. Y salía 'casualmente' tan solo un día antes de conocerse el acuerdo de continuidad de Nico en Bilbao.

Insiste en que se daba el fichaje por hecho, a pesar de que ha trascendido que Tainta había comunicado ya a Deco días antes que, sin una garantía de inscripción, no había trato salvo que se firmase una clausula de liberación. «Que me desmienta alguien si puede hacerlo cuando digo que dentro del club veían la operación casi cerrada y que las negociaciones iban viento en popa, que gente cercana a Nico aseguraba que la operación iba a culminarse en las próximas horas, máximo días. Hasta el entorno de su gran amigo Lamine, decían lo mismo en privado», incide Scoccia, aliado con la versión de Can Barça.

Es ahí, cuando habla de los términos de la renovación de Nico, cuando su artículo sube de tono al incidir en «una mejora económica de contrato». Pues bien, el escritor ve como una «jugarreta» que la renovación de un futbolista de 22 años por una década, el contrato más extenso actualmente en el fútbol europeo, venga asociada con una subida de salario. Algo habitual en casos como el de Nico, cuando un jugador joven y con proyección en el mercado se compromete con su club para más años.

«Tomar el pelo a su propio club»

Y es entonces cuando hace una comparación con Leonardo Di Caprio en la famosa cinta de Martin Scorsese. «La jugada del representante y su cliente, ha sido brillante. Sin importar las amenazas y presiones de sus propios seguidores, sin pensar en el éxito deportivo, en poder formar parte de un proyecto más ambicioso, los dos se han centrado en lo que realmente mueve el mundo: el dinero. Me los imagino en algún bonito y lujos restaurante de Marbella, imitando la famosa escena de 'El lobo de Wall Street' en la que Matthew McConaughey (Tainta) le cuenta a Leonardo Di Caprio (Nico) cuál es el método para hacer pasta gansa. Y llegados a la conclusión de cómo tomarle el pelo a su propio club y al Barça, celebrarlo dándose golpes en el pecho y tarareando la ya famosa canción de esa escena».

Y sigue el ataque: «Tainta derrochará este verano a lo grande tras haberse llevado una buena mordida del codiciado pastel, Nico se quedará en su casa rodeado de leones que, hace unos días rugían con insultos y borrándole de murales, sabedor de que deberá venderlo como un gesto de amor, pero que en realidad, ese gesto romántico ha sido un gesto a medias».

Termina Scoccia asegurando que «si tanto amor (por el Athletic) hay nunca hubiese ido personalmente a buscar al presidente de otro equipo diciéndole que quiere jugar ahí porque piensa que el proyecto deportivo es mucho más interesante». «Quedarse en casa tiene cosas positivas, pero obviamente, en caso de haber fichado por el Barça, al menos hubiera ido a un equipo para ganar títulos». El columnista debió de perderse a la gabarra surcando la ría por la Copa de 2024 conquistada por un Athletic que apeó al Barça en cuartos de final.