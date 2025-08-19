Esta es la posición en la que quedará el Athletic en Liga, según el 'superordenador' de Opta El conocido modelo de predicción ya clavó los resultados de los rojiblancos la temporada pasada

El 'superordenador' de Opta, muy conocido entre los futboleros por sus acertados modelos de predicción, ya ha elaborado la que cree que será la clasificación final de la Liga. Y, al igual que sucedió el año pasado, la herramienta ve al Athletic peleando por un billete para la Champions. Estima que el conjunto rojiblanco hará 63 puntos en Liga y se jugará el cuarto puesto con el Villarreal, quien partiría con una mínima ventaja sobre los rojiblancos. La última temporada ya clavó los resultados del equipo de Valverde.

Según el pronóstico de la empresa de estadística, el Athletic acabará quinto en la competición de la regularidad, aunque estará muy cerca de pelear por el tercer puesto. Opta cree que el Atlético de Madrid estará más en lucha con Villarreal y Athletic, que con Barça y Real Madrid. Por cierto, según el 'superordenador', los culés se harán con la Liga con cinco puntos de ventaja sobre los blancos.

La lucha por Europa, que quedará marcada en función de si España logra mantener la plaza extra en la Champions de la temporada 26/27, volverá a tener a numerosos equipos en la batalla. Betis, Osasuna, Rayo, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Alavés, Getafe y Celta -todos en ese orden- lucharán por dos o, incluso, tres plazas europeas. La batalla se definirá por un pulado de puntos, indica este modelo, aunque da casi por sentado que el Betis será sexto y, por lo tanto, equipo de Europa League.

Los tres equipos que descenderán a Segunda División, según Opta, son los recién ascendidos. Según esta predicción, el Oviedo será colista con 40 puntos, seguido del Levante y Girona, que sumarán los mismos puntos que los asturianos. Elche, Sevilla y Mallorca lograrían la salvación 'in extremis' con 41 o 42 puntos.