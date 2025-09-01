El 'superordenador' de Opta predice que el Athletic sufrirá en la Champions... pero le augura un final feliz El modelo de predicción ve a los rojiblancos al límite de clasificarse para la siguiente ronda

El Athletic tendrá que esforzarse al máximo si quiere estar en la siguiente ronda de la Champions. Al menos, esa es la conclusión a la que llega el 'superordenador' de Opta, famoso por su acertado modelo de predicción. Según esta conocida página de estadísticas, el equipo de Valverde finalizará en vigésimo cuarta posición la fase Liga de la Champions. De ser así, el Athletic tendría que jugar un play-off de ida y vuelta en busca de una plaza para los octavos de final.

Ampliar Opta

Las cuentas para no quedar fuera en esta primera fase son muy similares a las de la temporada pasada, aunque, según este modelo de predicción, este año será más 'barata' la clasificación. De los 36 equipos participantes en la primera fase, los ocho primeros se clasifican a octavos directamente y los siguientes dieciséis se juegan el billete en un play-off. El Athletic sería el último de este grupo, según Opta, con 9-10 puntos. Si echamos la vista atrás hace un año, el Dinamo de Zagreb -puesto 25- fue el último de los eliminados con once puntos.

Ampliar Opta

En la ronda de play-offs también estarían Villarreal y Atlético de Madrid, si se cumplen estas predicciones. Los castellonenses (16º) y los colchoneros (20º) tendrían que jugarse el pase a octavos con el partido de vuelta fuera de casa. Misma circunstancia que con el Athletic. De hecho, gracias a la herramienta de Opta, se pueden intuir qué choques se verían en esos play-offs. El Athletic jugaría contra el Tottenham o Newcastle.

Ampliar Opta

El resto de equipos españoles sí deberían estar entre los ocho mejores. El modelo predictivo de Opta cree que el Barça será quinto con 15 puntos mientras que el Real Madrid será séptimo con 14. El curso pasado el octavo clasificado, el Aston Villa, obtuvo 16 puntos.