El 'superordenador' de Opta predice un año histórico del Athletic

✅ To Secure the Champions League by finishing Top 5 in La Liga:



🇪🇸 Real Madrid - 100%

🇪🇸 Barcelona - 100%

🇪🇸 Atlético Madrid - 100%

🇪🇸 Athletic Club - 98.1%

🇪🇸 Villarreal - 66.1%



🇪🇸 Real Betis - 27.4%

🇪🇸 Celta Vigo - 2.7%

🇪🇸 Mallorca - 1.8% pic.twitter.com/vdgLWxeIH2