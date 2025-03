La hermana de Joseba Etxeberria relata el calvario que sufrió su familia tras dejar la Real para fichar por el Athletic

Leire Moro Martes, 25 de marzo 2025, 15:06 | Actualizado 15:26h. Comenta Compartir

La idea de que las aficiones del Athletic Club y de la Real Sociedad tienen un vínculo de hermandad y respeto es una idea que no comparte la familia de Joseba Etxeberria. Así de claro lo ha dicho Betsabe, la hermana del exfutbolista, en una entrevista en 'El Madrugador' de Radio Nervión, donde ha contado lo difícil que fue todo cuando el futbolista de Elgoibar dejó la Real para fichar por el Athletic en 1995.

Lo que podía haber sido un simple cambio de equipo, para la familia Etxeberria se convirtió en una pesadilla. «No sé si cambiaría el dinero que entró por el sufrimiento que nos produjo el cambio», ha confesado Betsabe, recordando el aluvión de críticas y amenazas que recibieron. «La gente es muy cruel y todavía voy a San Sebastián y se me forma un nudo que no puedes creer. Sufrimos críticas, amenazas...». La situación llegó a tal extremo que la familia tuvo que cortar el teléfono de su casa en Mutriku.

A pesar de que ya han pasado 30 años, Betsabe asegura que en algunos sectores de la afición de la Real el rencor sigue presente. «Mi hermano es querido en todas partes, pero en Donosti le odian. A mi padre le han seguido insultando hasta hace poco», ha explicado Betsabe. Pero el episodio más doloroso lo vivió junto a su madre en Anoeta: «La última vez que fue, todo el estadio coreaba 'hijo de puta'. Yo estaba ahí. Que no me hablen de hermandad entre aficiones, porque a mí me han hecho mucho daño».

Con solo 17 años, Joseba Etxeberria tuvo que adaptarse a un vestuario lleno de grandes figuras del Athletic, mientras su familia sufría las consecuencias de su decisión. «Cuando entró estaban Larrazabal, Alkorta… y yo pensaba: 'Pobre crío'», recordó su hermana. A pesar de todo, la familia siempre respaldó a Joseba y él, por su parte, siempre mostró gratitud hacia ellos. «Mis padres nunca cambiaron de casa, pero a mí me compró un dúplex en el centro de Elgoibar y mi primer coche. Es espléndido».

A pesar del duro comienzo, la familia Etxeberria siempre ha defendido la decisión de Joseba. Betsabe ha sido muy sincera con toda la situación que vivieron: «La gente se piensa que todo vale, pero luego en casa se sufre, y al final que hablen de alguien a quien tú quieres, pues te jode y te duele».