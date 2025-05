El sueño de Rubén y Álvaro hecho realidad por la Liga

Julen Ensunza Sábado, 31 de mayo 2025, 19:39 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

La Liga Genuine Moeve comenzó como un sueño de dos chicos de Tarragona, Rubén y Álvaro, que no entendían por qué ellos no podían competir ... con la camiseta del Nástic. La ilusión y tenacidad de ambos superó todas las barreras hasta conseguir reunirse con el presidente de la Liga, Javier Tebas, que no solo recibió el guante, sino que se comprometió a intentar poner ese tren en marcha.

Ver 34 fotos Noticia relacionada La Liga Genuine abre la puerta a la ilusión en Lezama La complicidad de los clubes de Primera y Segunda, que han incluido el proyecto como una actividad más dentro de su estructura, ha permitido alcanzar cotas inimaginables cuando arrancó la campaña 2017-2018. «A todos ellos se les plantea la posibilidad de sumarse al carro con una serie de compromisos como que los chavales entrenen como mínimo una vez por semana y dispongan también de indumentaria oficial, entre otros requisitos», detalló el presidente de la Fundación La Liga, Clemente Villaverde. Rubén y Álvaro ejercen ahora de embajadores de una competición que ha estrenado patrocinador principal en esta fase final de Lezama y que, en deferencia a ambos, arranca cada año en Tarragona. El resto de fases –cuatro en total– se disputan en diferentes puntos de la geografía nacional según las peticiones. La factoría rojiblanca es la segunda vez que ejerce de sede final. «Una gozada teneros aquí», aseguró el presidente del Athletic, Jon Uriarte, que acudió a saludar a los participantes.

