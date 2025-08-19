Así será el sorteo de la Champions en el que estará el Athletic El jueves 28 de agosto se celebrará el sorteo de la nueva fase de liga de la máxima competición internacional, con los leones entre los 36 mejores clubes de Europa

Aitor Echevarría Martes, 19 de agosto 2025, 13:38 | Actualizado 13:52h.

El Athletic vivirá el próximo 28 de agosto en Mónaco uno de esos días que dejan al aficionado ilusionado y pendiente del televisor. El equipo de Ernesto Valverde participará en el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, en el retorno de San Mamés a la élite continental.

El sorteo tendrá lugar a las 18:00 horas en el Grimaldi Forum de Mónaco, y seguirá el mismo procedimiento que la temporada pasada, con un sistema informatizado que evita cualquier error humano y que reparte a los equipos según criterios previamente definidos por la UEFA.

El procedimiento del sorteo

Los 36 clubes clasificados se dividirán en cuatro bombos en función de su coeficiente UEFA, definido por el rendimiento reciente de cada uno de ellos en competición europea. El software asignará a cada equipo dos rivales de cada bombo, garantizando un total de ocho enfrentamientos en la fase de liguilla (cuatro en casa y cuatro fuera).

Existen, además, reglas inamovibles:

- No habrá enfrentamientos entre equipos de la misma federación.

- No más de dos rivales de un mismo país.

El proceso se desarrolla así: se extrae una bola física por cada club y, a partir de ahí, el sistema informático selecciona de forma automática sus ocho oponentes, siempre cumpliendo con las restricciones mencionadas. El procedimiento se repetirá hasta completar todos los emparejamientos.

Los horarios y fechas definitivas de los partidos se publicarán a más tardar el 30 de agosto.