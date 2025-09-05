El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La sorpresa de un chaval que se encuentra a Nico Williams por Bilbao: «He cumplido un sueño»

El extremo del Athletic se mostró amable con este amante del fútbol

G. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:34

La casualidad quiso que un joven amante del fútbol conociera en persona a Nico Williams. Una alegría que uno de sus amigos no dudó en compartir en redes sociales. En el vídeo se puede ver cómo el futbolista charla con ellos amablemente mientras pasea por la ría. «He cumplido un sueño», le reconocía el chaval mientras se grababa junto al extremo del Athletic en formato selfi.

«Te quería conocer mi hermano», le confiesa a Nico este apasionado del fútbol, equipado con una camiseta rojiblanca, pero del equipo colombiano Junior de Barranquilla. «Gracias, hermanito», contesta el jugador del Athletic con una sonrisa. Ahí recibe el ánimo del chaval. «Confío en tí. ¡Vamos a por esa Champions! Aúpa Athletic», exclama. «Gracias por todo», se despide el extremo antes de reunirse con su pareja Ainhize, con la que daba un paseo por la ría, a su paso por el puente Zubizuri, en el Campo Volantín. .

Coincide que por las redes sociales circuló otro vídeo en el que unos chavales abordaban a Nico mientras disfrutaba tranquilamente de la Aste Nagusia. En esa ocasión, resultó incómodo para el futbolista. Fue un influencer culé que le grabó mientras caminaba con su cuadrilla por la céntrica calle Buenos Aires, que une la zona de txosnas con la verbena de la Plaza Circular.

«Solo una foto, solo una foto», insistían. Ante la negativa del jugador, que se disculpó de forma educada y chocó la mano con uno de ellos. «Eres un buen jugador. Ven al Barcelona el año que viene. Buena suerte», le deseaba con cierta guasa el tiktoker, algo que no resultó cómodo para Nico.

