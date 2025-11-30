La solución de un seguidor del Athletic con baja visión para ver en los estadios: «Ya no me dejan meter catalejos» David, natural de Móstoles, disfrutó de la victoria de los rojiblancos ante el Levante en Valencia

Gabriel Cuesta Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:49

El Athletic tuvo su «particular talismán» en Levante. Se trata de David, un fiel seguidor rojiblanco con una discapacidad visual del 79% que ha contado cómo se las ingenia para poder seguir los partidos desde la grada pese a su baja visión. Algo que le resulta más complicado a raíz de que la normativa de seguridad de LaLiga ahora le impida introducir el catalejo en el que se apoyaba para seguir a los futbolista por el campo.

🍀 David, nuestro particular talismán.



🫂 Este athleticzale de Móstoles, al que ya conocemos de la victoria en el #AthleticMallorca de la temporada 2023-24, volvió a saborear el triunfo de los leones desde las gradas del Ciutat de Valencia.



👋 Un placer volver a verte.… pic.twitter.com/XK6o42Vsoz — Athletic Club (@AthleticClub) November 30, 2025

El club presume de que este athleticzale de Móstoles les ha vuelto a dar suerte en el Ciutat de Valencia, como ya hizo hace dos temporadas en el Athletic-Mallorca que se disputó en San Mamés. «Tengo una discapacidad visual del 79% y antiguamente veía con catalejos los partidos, pero ya no me dejan pasarlo a los estadios», cuenta en las redes del club mientras luce una chamarra del equipo.

A este aficionado rojiblanco se le ocurrió una solución alternativa. «En Móstoles trabajo con una cámara de fotos y le pongo el 'zoom' para ver los partidos. Cuando voy a los estadio utilizo el 'zoom' del móvil para ampliar. Así voy siguiendo le juego», desvela. Y enseña esta táctica poniendo como ejemplo el calentamiento.

«Les tengo echado el ojo. Al Athletic hay que seguirlo en las buenas y en las malas. Solo hay uno y es el de Bilbao», zanjaba.