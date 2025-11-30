El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un accidente provoca retenciones en la A-8 hacia Vitoria a la altura de los túneles de San Mamés

La solución de un seguidor del Athletic con baja visión para ver en los estadios: «Ya no me dejan meter catalejos»

David, natural de Móstoles, disfrutó de la victoria de los rojiblancos ante el Levante en Valencia

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

El Athletic tuvo su «particular talismán» en Levante. Se trata de David, un fiel seguidor rojiblanco con una discapacidad visual del 79% que ha contado cómo se las ingenia para poder seguir los partidos desde la grada pese a su baja visión. Algo que le resulta más complicado a raíz de que la normativa de seguridad de LaLiga ahora le impida introducir el catalejo en el que se apoyaba para seguir a los futbolista por el campo.

El club presume de que este athleticzale de Móstoles les ha vuelto a dar suerte en el Ciutat de Valencia, como ya hizo hace dos temporadas en el Athletic-Mallorca que se disputó en San Mamés. «Tengo una discapacidad visual del 79% y antiguamente veía con catalejos los partidos, pero ya no me dejan pasarlo a los estadios», cuenta en las redes del club mientras luce una chamarra del equipo.

A este aficionado rojiblanco se le ocurrió una solución alternativa. «En Móstoles trabajo con una cámara de fotos y le pongo el 'zoom' para ver los partidos. Cuando voy a los estadio utilizo el 'zoom' del móvil para ampliar. Así voy siguiendo le juego», desvela. Y enseña esta táctica poniendo como ejemplo el calentamiento.

«Les tengo echado el ojo. Al Athletic hay que seguirlo en las buenas y en las malas. Solo hay uno y es el de Bilbao», zanjaba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  3. 3

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  4. 4

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  5. 5 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  6. 6

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  7. 7

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  8. 8 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz
  9. 9

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  10. 10

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La solución de un seguidor del Athletic con baja visión para ver en los estadios: «Ya no me dejan meter catalejos»

La solución de un seguidor del Athletic con baja visión para ver en los estadios: «Ya no me dejan meter catalejos»