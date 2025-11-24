El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorosabel y Simón, resignados ante el tercer gol encajado en el Camp Nou, obra de Ferran. EFE

Solo tres equipos han marcado menos goles que el Athletic en lo que llevamos de Liga

Oviedo (7), Osasuna (10) y Alavés (11) cuentan con peor acierto que los rojiblancos (12), que ha empeorado sus números del pasado curso

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:43

Trece jornadas cumplidas, un tercio del campeonato completado, es una muestra considerable para hacer balance del desempeño del Athletic en la irregular Liga que está ... rubricando el cuadro de Ernesto Valverde. Por resumirlo de forma breve, tras un estelar inicio, con pleno de victorias en las tres primeras fechas, llegó un periplo negativo del que se recuperó para luego volver a tropezar. La debacle del Camp Nou, donde se cometieron errores de concentración que se pagaron caro, hace saltar las alarmas de cara a la recta final del año, repleta de partidos tan duros como vitales.

