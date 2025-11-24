Solo tres equipos han marcado menos goles que el Athletic en lo que llevamos de Liga

Trece jornadas cumplidas, un tercio del campeonato completado, es una muestra considerable para hacer balance del desempeño del Athletic en la irregular Liga que está ... rubricando el cuadro de Ernesto Valverde. Por resumirlo de forma breve, tras un estelar inicio, con pleno de victorias en las tres primeras fechas, llegó un periplo negativo del que se recuperó para luego volver a tropezar. La debacle del Camp Nou, donde se cometieron errores de concentración que se pagaron caro, hace saltar las alarmas de cara a la recta final del año, repleta de partidos tan duros como vitales.

En aquella racha triunfal de principios de curso, una segunda quincena de agosto magistral en la que el Athletic derrotó a Sevilla, Rayo y Betis, se consiguieron más de la mitad de los puntos que los obtenidos en las siguientes diez citas: nueve a ocho. Un dato revelador que refleja el mal momento del club bilbaíno, incapaz de aliviar sus penas en la Champions, competición en la que cuenta con tres puntos de doce posibles –solo ha superado al modesto Qarabag–. De ahí que el duelo de mañana en Praga ante el Slavia sea de máxima urgencia.

Pero volvamos a la Liga. Llegó septiembre y con él una racha terrible en la que los de Txingurri empataron ante el Girona y cayeron con Alavés, Valencia y Villarreal. Se levantó el vuelo ya en octubre con un triunfo ante el Mallorca y un empate en Elche, pero las derrotas ante Getafe y Real Sociedad volvieron a minar la moral rojiblanca, recuperada tras obtener los tres puntos frente al Oviedo. 17 puntos que permanecen tras la goleada encajada en Barcelona en el sexto partido perdido del curso, los mismos que en toda la Liga anterior.

A estas alturas, el Athletic de hace un año contaba con 20 puntos y ocupaba la sexta posición, a cinco unidades de la cuarta plaza que finalmente logró. Ahora es octavo, pero está a once puntos de la zona Champions que marca el Atlético. La explicación se encuentra en un descenso del rendimiento anotador y mayores concesiones en la parcela defensiva, además del excelso nivel del Villarreal de Marcelino, que ha elevado la exigencia por volver a disputar la mejor competición de clubes de Europa, al margen de que, como la última campaña, España vuelva a disfrutar de cinco participantes vía Liga.

Hace doce meses el Athletic contaba con 19 goles a favor y ahora su contador se para en 12. Si entonces apenas había cuatro equipos con mayor acierto, ahora solo hay tres con uno peor. Son dos escuadras que están en descenso como Osasuna (10) y Oviedo (7), además del Alavés (11), conjunto que, por cierto, solo tiene dos puntos menos en el casillero que el Athletic. Basta mencionar que ningún futbolista rojiblanco ha anotado en el campeonato doméstico más de dos goles, los que llevan Robert Navarro y Nico Williams.

Once tantos de diferencia

En defensa tampoco anda boyante la cosa en Bilbao. De 13 tantos encajados a estas alturas el curso pasado –la octava mejor defensa– se ha pasado a 17 recibidos y una dinámica opuesta: solo ocho equipos han recogido más veces el balón del fondo de su portería. En resumen, hace un año estaba +6 en golaverage y ahora en -5. Una diferencia de once goles que, en lo positivo, apenas se traducen en tres puntos menos. Tras el viaje al Slavia la tropa de Valverde visitará al Levante, otro equipo que necesita sumar. Está en descenso.