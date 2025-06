Sólo los rojiblancos Yuri y Djaló saben lo que es jugar la Champions, pero con otra camiseta

Falta menos para que el Athletic eche a andar en Lezama y comience con la preparación de la temporada 2025-2026, en la que volverá ... a disputar cuatro competiciones. La principal diferencia respecto al ejercicio anterior, en el que también se jugó el mismo número de torneos nacionales e internacionales, es que la participación europea sube de nivel hasta acomodarse en la sideral Champions. Será una experiencia exigente, atractiva y desconocida para un equipo novel en el territorio de las estrellas, que apenas han pisado dos rojiblancos... y encima con otros escudos. Yuri Berchiche y Álvaro Djaló son los dos únicos integrantes de la actual plantilla que saben lo que es competir en la Liga de Campeones, que quedará configurada en el sorteo del 28 de agosto. Lo han hecho con el PSG, flamante campeón, y el Sporting de Braga, respectivamente, mientras que el resto de los leones están a la espera de recibir su bautismo de fuego.

El Athletic conocerá en poco menos de tres meses sus ocho rivales en la liguilla, con los que jugará cuatro partidos en San Mamés y otros tantos a domicilio. La mecánica es la misma que en la Europa League, aunque el grado de dificultad sube de manera exponencial. Ya hay 29 clubes clasificados y faltan siete por completar el campeonato, cuyo inicio está calendado para mediados de septiembre. Junto a los rojiblancos aparecen gigantes y posibles rivales como PSG, Manchester City, Inter, Nápoles, Bayern, Arsenal y Juventus, entre otros. Los futbolistas de Ernesto Valverde tendrán la posibilidad de probarse ante los clubes más potentes del planeta, demostrar de lo que están hechos y pelear por terminar entre los 24 primeros, lo que les permitiría disputar el play-off de dieciseisavos. Quedar por debajo significaría la eliminación.

2 apariciones tuvo Yuri Berchiche en la Champions. Lo hizo con el PSG, que acaba de proclamarse campeón por primera vez, en la temporada 2017-2018. Se enfrentó por partida doble al Real Madrid en el cruce de octavos de final. Los galos perdieron en el Bernabéu y en el Parque de los Príncipes.

Yuri y Djaló han conocido la Champions con PSG y Braga. Lo han hecho de forma fugaz, breve, sobre todo el lateral. El guipuzcoano jugó dos partidos con los parisinos en la temporada 2017-2018, cuando se enfrentó al Real Madrid en el cruce de los octavos de final. Consumió los 180 minutos de una eliminatoria en la que fue titular junto a Alves, Neymar, Mbappé y Cavani, entre otros, y acabó perdiendo ambos choques: 3-1 en el Bernabéu y 1-2 en el Parque de los Príncipes. Hasta ahí llegó su participación en la mejor competición de clubes del mundo, en la que Djaló disfrutó de más protagonismo. El extremo disputó nueve duelos en la Liga de Campeones entre la fase previa –se midió al TSC serbio y al Panathinaikos, en compromisos de ida y vuelta– y la propia liga, donde disfrutó de minutos frente a Unión Berlín –dos veces–, Nápoles y también el conjunto blanco, tanto en casa como fuera.

Una plantilla de muchos quilates El PSG del que formó parte Yuri Berchiche era una constelación de estrellas configurada a golpe de talonario. En su plantilla coincidieron jugadores del nivel de Alves, Neymar, Cavani y Mbappé, entre otros.

El caso es que Djaló no solo probó las mieles de la Champions sino que encima marcó cinco goles en la temporada 2023-2024. En las previas anotó frente al TSC (2) y el Panathinakos (1), mientras que en la liguilla vio puerta ante Real Madrid y Unión Berlín. En total fueron 610 minutos de juego en un torneo que eventualmente volverá a disputar con la camiseta del Athletic, con el deseo y la intención de que su segundo año con el equipo sea bastante mejor que el de su estreno como rojiblanco. No ha podido con la camiseta en ningún momento, sin olvidar que la competencia son los hermanos Williams y Berenguer, por lo que ha entrado con cuentagotas en los planes de Valverde. Y cuando le ha dado oportunidades, el extremo no ha sabido aprovecharlas. Ha participado en 28 de los 55 partidos disputados por el equipo, 11 de ellos como titular, y ha sumado 913 minutos. Representan apenas un 18,3% del total.

9 partidos de la Liga de Campeones disputó Djaló en la Champions, incluida la fase previa, con la camiseta del Sporting de Braga. Se enfrentó, entre otros, al Nápoles, Unión Berlín y Real Madrid. En la temporada 2023-2024 el ahora jugador del Athletic marcó cinco goles en la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

No está de más recordar que el grueso de la actual plantilla se ha estrenado en un torneo continental en la campaña que acaba de terminar, en la que el Athletic alcanzó las semifinales de la Europa League. Lo ha hecho gente tan importante como Unai Simón –solo ha jugado un partido, contra el Elfsborg–, Dani Vivián, Oihan Sancet y Nico Williams. A ellos se suman Agirrezabala, Paredes, Adama, Unai Gómez, Jauregizar, Prados, Guruzeta, Maroan y Olabarrieta. Todos ellos han debutado en el tablero internacional, prácticamente la mitad de la plantilla, y ahora lo harán en la Champions al igual que resto del vestuario con la única excepción de Yuri y Djaló. Berenguer y Gorosabel habían jugado antes la segunda competición de la UEFA con las camisetas de Torino y la Real, respectivamente.

El Athletic necesita su mejor versión El fichaje de Djaló costó al Athletic 15 millones de euros y su primera campaña ha sido decepcionante, como así lo ha reconocido el propio club. Sólo ha participado en 28 de los 55 partidos disputados.

La suma de los encuentros continentales completados por los futbolistas de la actual plantilla –habrá que ver qué ocurre con los refuerzos– asciende a 327 entre la Europa League (314), Champions (11) y Conference (2). Estos dos últimos los jugó Djaló con el Braga en la temporada 2022-2023. El rojiblanco con más duelos europeos es Iñaki Williams (42), seguido por Iñigo Lekue (29), el propio Djaló (26, 8 de ellos con el Athletic), Berenguer (19, 14 como león y cinco con el Torino) y Yeray Álvarez (17). Por cierto, de los futbolistas que han debutado este año solo quedan dos sin minutos en Europa: Canales y Buján.