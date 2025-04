«Sobre Sancet no se ha comentado nada dentro del vestuario ni se va a comentar», dice Yeray

Si Ernesto Valverde aseguró el sábado que el presunto «ruido» alrededor de la figura de Oihan Sancet «no nos va a descentrar», Yeray Álvarez ha ... manifestado este jueves que «no se ha comentado nada dentro del vestuario ni se va a comentar». «Le vemos entrenar continuamente, es un chaval que siempre trae una sonrisa», ha añadido el de Barakaldo, el encargado de comparecer ante los medios de comunicación tres días antes del duelo ante el Villarreal, una de las «nueve finales para conseguir el puesto Champions. Sería un sueño».

Yeray ha lanzado que tanto Sancet, uno «de los mejores jugadores que ha tenido y que va a tener el Athletic, sabemos del potencial» y baja desde finales de febrero, y Vivián, ausente desde primeros de marzo, «llevan entrenando una semanita y estarán disponibles el domingo ante el Villarreal o para la Europa League». El central vizcaíno ha dicho que «necesitamos de todos, que todo el mundo esté disponible y al míster le surjan las dudas sobre a quién poner».

¿Hay cierto pesimismo después del empate a cero ante Osasuna?, se le ha cuestionado al futbolista rojiblanco. «No hay nada de pesimismo, eso se podrá sentir fuera, sino optimismo por lo que viene. Tenemos un partido muy bonito ante el Villarreal y luego la Europa League. Todo el mundo está convencido de ir a ganar», ha explicado Yeray, al que «no me confunde tener en la cabeza la Europa League y la Liga».

«Disfrutar»

A sus 30 años y tras dejar atrás un carrusel de lesiones, Yeray atraviesa un gran momento: «Después del año anterior, poder disfrutar ya no de jugar sino de estar disponible para entrenar con mis compañeros, es una alegría y una comodidad terrible. Por diversas circunstancias me he tenido que apartar del equipo muchas veces».