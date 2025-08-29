El Slavia Praga sorprende con una presentación muy peculiar de sus rivales en la Champions League

El Slavia de Praga ha llamado la atención tras la forma en que ha presentado a sus rivales de la nueva «fase liga» de la ... Champions League. Mientras todos los clubes aparecen con la bandera de su país, al Athletic Club lo ha representado con un emoticono de dos dedos levantados en lugar de la bandera.

🏆 NAŠI SOUPEŘI V #UCL



🇪🇸 Barcelona (doma)

🇮🇹 Inter (venku)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal (doma)

🇮🇹 Atalanta (venku)

🇳🇴 Bodø/Glimt (doma)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham (venku)

✌️ Athletic Club (doma)

🇨🇾 Pafos (venku)



ℹ️ Přesné termíny a hrací časy budeme znát v sobotu. Informace o předprodeji lístků zveřejníme… pic.twitter.com/Bv6Ije5eW8 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 28, 2025

En el gráfico publicado por el club checo se muestran los ocho partidos que disputará en la liguilla europea, diferenciando los encuentros como local y los que jugará fuera de casa. Junto a cada rival se incluye la bandera correspondiente —como ocurre con el Barcelona, el Inter o el Arsenal—, salvo en el caso del Athletic, donde aparece el llamativo gesto de los dos dedos levantados.

La decisión ha generado un aluvión de reacciones. Muchos aficionados bilbaínos lo han interpretado como un guiño simpático hacia el club y lo han agradecido con mensajes como «eskerrik asko», «aupa Slavia», «anaiak» o «honor». En cambio, algunos seguidores de otros equipos lo han tomado con humor o directamente como un error: «Te has equivocado admin», apuntaba un hincha del Atlético de Madrid, mientras que un culé ironizaba con un «vais cortos de geografía». Al conjunto azulgrana les han representado con la bandera de España, gesto que algunos aficionados ha rechazado: «El Barça tampoc és espanyol!», comentaba uno de ellos.

El tuit original del Slavia, publicado en inglés, no ha tardado en viralizarse y acumula cientos de respuestas y compartidos en apenas unas horas. El detalle con el Athletic se ha convertido, de hecho, en el aspecto más comentado de la publicación, por encima incluso de los exigentes rivales que tendrá el equipo checo en esta nueva fase de la Champions.