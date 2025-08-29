El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Slavia Praga sorprende con una presentación muy peculiar de sus rivales en la Champions League

Ha llamado la atención de diferentes usuarios por las banderas que ha utilizado en la publicación, concretamente la del Athletic Club

Ekaitz Vargas

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:25

El Slavia de Praga ha llamado la atención tras la forma en que ha presentado a sus rivales de la nueva «fase liga» de la ... Champions League. Mientras todos los clubes aparecen con la bandera de su país, al Athletic Club lo ha representado con un emoticono de dos dedos levantados en lugar de la bandera.

El Slavia Praga sorprende con una presentación muy peculiar de sus rivales en la Champions League