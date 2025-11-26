El Athletic se queda frío en Praga

En una heladora noche centroeuropea, y con mil aficionados rojiblancos como testigos directos desde las gradas del Fortuna Arena de Praga, el Athletic no pudo ... pasar de un triste empate sin goles ante el Slavia y quedó a expensas de un milagro para sobrevivir en la Champions. Si se hace un cómputo de las ocasiones, el equipo de Valverde mereció la victoria con claridad, pero eso no significa que su juego fuera aceptable. De hecho, sólo lo fue al comienzo de la segunda mitad y dispuso de tres ocasiones muy claras entre el minuto 50 y el 53, todas ellas de Robert Navarro. Sin embargo, tras desperdiciarlas volvió a sumirse en la vulgaridad ya hasta el final.

Slavia Stanek; Moses, Zima, Chaloupek, Doudera (Holes, m.56); Sadilek, Zafeiris (Chitil, m.79); Provod, Mbodji (Boril, m.56), Sanyang (Kusej, m.56); y Chory. 0 - 0 Athletic Unai Simón; Areso (Lekue, m.79), Vivián, Paredes, Adama; Galarreta (Jauregizar, m.64), Rego; Berenguer (Nico Williams, m.58), Sancet (Selton, m.58), Robert Navarro; y Guruzeta (Unai Gómez, m.79). Árbitro. Donatas Rumšas (Lituania). Amonestó a los locales Provod y Chory, y a los rojiblancos Paredes, Galarreta y Guruzeta.

Incidencias. 19.300 espectadores en el Fortuna Arena. Quinta jornada de la Champions.

El Athletic, en fin, no hizo lo suficiente para lograr la victoria que necesitaba para seguir vivo en la Champions. Como tantas otras veces le faltó puntería –no ha marcado en la mitad de los partidos de esta temporada–, pero también le faltó continuidad, fuerza mental para ir directo a la yugular del Slavia cuando más tocado estaba el equipo de Trpisovski. Bastó con que el técnico checo tocara la corneta de un juego más directo y pusiera un poco de argamasa en la medular con un triple cambio en el minuto 54 –entraron Holes, Kusej y Boril–, para que el Athletic dejara de dar trabajo a Stanek, brillante en sus tres paradas a Robert Navarro. La nula aportación de Nico Williams y Selton, que saltaron al campo poco antes de la hora en lugar de Sancet y Berenguer, también influyó en ello. Ambos parecieron congelados bajo el aguanieve.

La aventura europea de los rojiblancos sigue, por tanto, dando más disgustos que otra cosa. No se puede decir que en Praga no se tomaran en serio su obligación de ganar. Se fajaron en unas circunstancias muy difíciles. El propio Valverde apostó por un once que, aunque incluía cuatro rotaciones importantes –las de Laporte, Berchiche, Jauregizar y Nico Williams– era perfectamente reconocible y equilibrado. El problema no fue de actitud sino nuevamente de calidad ante un Slavia mucho más malo y tosco que el de la pasada temporada en San Mamés. Ninguno de los jugadores desequilibrantes de la plantilla rojiblanca apareció como es debido. Sancet falló dos ocasiones y perdió un montón de balones. Guruzeta se dedicó básicamente a recibir patadas y a irritarse. Y Berenguer, directamente, estuvo desaparecido. En la primera parte te dicen que se ha ausentado del campo para ir a ver el reloj astronómico del ayuntamiento de la Ciudad Vieja y te lo crees.

Decepción

Valverde y Trpisovsky están en buena sintonía desde hace años y en los días previos no se olvidaron de cubrir de elogios a su rival. Ambos técnicos destacaron la atractiva idea de juego de los dos equipos, la voluntad férrea de no especular e ir a por los partidos con atrevimiento y buena caligrafía. Escuchándoles, uno casi podía apostar de antemano por un partido bonito y divertido, de idas y venidas, corriente alterna y emoción en las dos porterías. De ahí que, a medida que empezaron a pasar los minutos, la decepción se extendiera por el campo como esas nieblas gélidas del Moldova. Y es que el Slavia-Athletic se fue convirtiendo paulatinamente en una castaña insoportable.

Decisivo Robert Navarro dispuso de tres claras ocasiones entre el minuto 50 y el 53, pero Stanek evitó el gol

Fue un proceso de degeneración futbolística muy curioso a partir de un arranque más o menos prometedor con Chory metiendo miedo en el área rojiblanca y Sancet fallando una gran ocasión en el minuto 6. Como si el frío les atenazara a todos, el juego se fue haciendo cada vez más impreciso y alborotado. No había por donde cogerlo. A un centro horrible de Sanyang podía seguirle un saque con la mano de Unai Simón directamente fuera de banda, y a éste una sucesión de faltas de unos y otros, más ciertamente de los checos. Porque lo peor de todo es que, además de malo con saña, el choque se fue haciendo cada vez más sucio y brusco, más pendenciero. Que era lo que le faltaba.

Estrategia Los cambios en la segunda parte no dieron nada al Athletic, todo lo contrario que al Slavia

Al descanso todo estaba en el aire, pero muy pocos esperaban un giro de guión. Al contrario. Casi todos estaban resignados a seguir presenciando esa reyerta de pelotazos, saltos, patadas y protestas, todo ella aderezada por el aguanieve y el recital chirriante de silbato del lituano Donatas Rumsas, un tipo encantado de conocerse a sí mismo. Sin embargo, el Athletic sorprendió saliendo con garra en la reanudación. En el minuto 50, una jugada entre Areso y Berenguer, la primera que hacían en el partido, terminó con un paradón de Stanek a Robert Navarro, al que tampoco se le había visto apenas en los primeros 45 minutos. Luego seguirían otras dos, un mano a mano y un gran cabezazo, de nuevo desbaratadas por el veterano portero checo.

Era el momento para dar la puntilla. Los de Valverde tenían el partido en su mano. Y lo dejaron escapar. Les faltó apretar más el acelerador para no permitir que el Slavia resurgiera. No lo hicieron y los de Trpisovsky volvieron a igualar las hostilidades a base de elevar su intensidad y la cifra de faltas y balones directos para sus tallos de la delantera, empezando por Chory, uno de esos nueves gigantones y bravos de los que un central habla a sus nietos. El Athletic no pudo con esa versión tan áspera de su rival y acabó declinando y resignándose a un empate que le sirve para muy poco. Es cierto que las matemáticas todavía le mantienen con vida en la Champions, pero también lo es que este equipo está muy lejos de invitar a que sus aficionados crean, aunque sea un poco, en un milagro. Más bien invita a animarle mucho de cara al partido del sábado en el Ciutat de Valencia.