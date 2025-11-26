El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galarreta no logró liderar al equipo en la creación. AFP

Slavia Praga 0-0 Athletic

El Athletic se queda frío en Praga

El equipo de Valverde fue mejor que un Slavia muy tosco, pero su falta de puntería y la escasa calidad y continuidad de su juego le condenan a un empate que no le sirve casi de nada

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:15

En una heladora noche centroeuropea, y con mil aficionados rojiblancos como testigos directos desde las gradas del Fortuna Arena de Praga, el Athletic no pudo ... pasar de un triste empate sin goles ante el Slavia y quedó a expensas de un milagro para sobrevivir en la Champions. Si se hace un cómputo de las ocasiones, el equipo de Valverde mereció la victoria con claridad, pero eso no significa que su juego fuera aceptable. De hecho, sólo lo fue al comienzo de la segunda mitad y dispuso de tres ocasiones muy claras entre el minuto 50 y el 53, todas ellas de Robert Navarro. Sin embargo, tras desperdiciarlas volvió a sumirse en la vulgaridad ya hasta el final.

