¿Por qué el Slavia tiene fotos y declaraciones de Valverde en el túnel de vestuarios?

Ernesto Valverde y sus jugadores se llevarán una sorpresa cuando accedan al Fortuna Arena. Se encontrarán con dos fotos y declaraciones del entrenador rojiblanco colgadas ... de la pared en el túnel que conduce hacia el vestuarios.

¿Por qué están ahí? Es la forma que tiene el Slavia de mostrar su agradecimiento. El club checo ha decorado esta zona con fotografías de partidos históricos acompañadas de elogios de entrenadores rivales. Entre ellos, figuran técnicos de talla internacional como Patrick Vieira (Niza), Peter Bosz (Bayer Leverkusen), Lucien Favre (Borussia Dortmund) y Antonio Conte (Inter).

Valverde es el único que aparece en dos ocasiones. En concreto, destacan dos fotografías del entrenador rojiblanco correspondientes a sus enfrentamientos con el Slavia en 2019, cuando dirigía al Barcelona. Uno de aquellos duelos terminó con empate a cero en el Camp Nou, y el otro con una victoria culé por 1-2 en Praga.

En cada una de ellas se recogen varias imágenes del partido y los comentarios elogiosos de sus entrenadores. Tras el 0-0 de Barcelona, Valverde dijo: «el Slavia tiene un gran equipo que muestra un rendimiento excelente. Es bueno que estén en la Champions League. Han traído un estilo fresco, pero nos complicó la vida y perdimos algunos puntos. Pero debo agradecer al rival que juega con tanta pasión y compromiso».

Y tras ganar 1-2 en este estadio volvió a proclamar su admiración por los checos. «Fue como defenderse de una avalancha de ataques. La gente se lanzaba hacia adelante, era difícil defenderlos. Todos hubiéramos deseado ganar por un margen mayor, pero el Slavia es un equipo muy rápido y fuerte», tal y como se recuerda en la fotografía.