Simón, Sancet, Vivián, Nanclares y Azkona, premiados por las peñas del Athletic

Directo Cuatro kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo
Varias agrupaciones de aficionados rojiblancos han aprovechado este viernes para entregar sus galardones a los representantes de los equipos masculinos y femeninos

EL CORREO

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:53

A las puertas de retomar LaLiga tras el parón internacional -el Athletic se enfrenta este domingo al Elche en la localidad alicantina (14 horas)- y en la previa del importante compromiso de las leonas frente al Alhama -este sábado en Murcia, 16 horas- , este viernes ha transcurrido entre galardones de los peñistas a diversos componentes de las primeras plantillas femenina y masculina.

El Garras Saria, la huella del león, la marca de la leona, ligado a la peña sestaotarra, se otorga después de contabilizar los votos que sus socios han ido apuntando jornada a jornada. Al final, los mejores han sido Adriana Nanclares en el vestuario femenino y Oihan Sancet en el masculino.

La Peña Bizkai Buru de Bermeo le ha adjudicado el premio San Juan de Gaztelugatxe al zaguero Dani Vivián como el mejor jugador de la temporada pasada. La misma consideración que le han dado en la Peña El Corquete Rojiblanco. Los riojanos han cumplido con su tradición anual de entregar su peso en vino al jugador que los peñistas de San Vicente de la Sonsierra han considerado como el mejor futbolista de la temporada. En este caso, el central de Vitoria se lleva los honores.

La Agrupación de Peñas ha aprovechado, también, el encuentro en Lezama para dar los galardones correspondientes a las dos últimas temporadas. El correspondiente a la 2023/24 se lo lleva Unai Simón, mientras que el de la pasada campaña es para Oihan Sancet. Por último la Peña Athletic All Iron Femenino ha dado el Premio Nekane Diez Saria a Ane Azkona que, tras las deliberaciones de los peñistas de Zorroza, ha sido reconocida por segundo año consecutivo.

