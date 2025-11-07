Simón, Laporte y Vivián, convocados con La Roja

Alain Mateos Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:33 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte serán los tres jugadores del Athletic que acudirán a Las Rozas para disputar sus dos últimos compromisos internacionales del año. Luis de la Fuente ha vuelto a llamar a dos de sus 'fijos', además de al central francés, y mantiene fuera del grupo a Nico Williams, tocado por la pubalgia.

La baja del extremo rojiblanco en la convocatoria se daba por hecha. Valverde le dejó fuera de la lista para el partido ante el Newcastle y su participación en el último mes de competición ha sido escasa. Txingurri ha dosificado a su estrella hasta tal punto que solo ha sido titular en un partido de los cinco que ha jugado tras volver de la lesión que sufrió en septiembre con La Roja. Este viernes ha vuelto a los entrenamientos en grupo en Lezama pero la precaución con el '10' es total. Nico arrastra problemas de pubalgia desde el pasado mes de mayo, cuando se perdió la recta final de la temporada pasada.

La confianza del seleccionador español en los jugadores del Athletic es total. El cuadro rojiblanco aporta entre tres y cuatro futbolistas a cada convocatoria y en los próximos meses podría sumarse un quinto, Jauregizar. De la Fuente ya le tiene en su radar y le ha incluido en la prelista. Aun así, el joven bermeotarra tendrá que esperar su oportunidad.

El que regresa a la lista de Luis de la Fuente es Lamine Yamal. Tambien Fabián Ruiz, Fermín y Fornals. Los cuatro causaron baja en la anterior convocatoria de octubre por problemas físicos. Morata, en cambio, vuelve a quedarse fuera de la lista, en la que sí está Borja Iglesias.

La Roja disputará este sábado un nuevo encuentro clasificatorio para el próximo Mundial que se celebrará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. La campeona de Europa se medirá a Georgia en Tiflis desde las 18 horas y cerrará la ronda clasificatoria ante Turquía, en Sevilla, el próximo martes día 18.

El combinado de Luis de la Fuente lo tiene muy de cara para estar en el próximo Mundial. Si vence a Georgia y Turquía no gana, España sellará su pase para la cita mundialista. Si no, deberá esperar al martes. Solo una debacle ante los turcos (perder 0-5) dejaría a España sin billete directo y le mandaría a la repesca.

La convocatoria

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pablo Barrios, Aleix García, Álex Baena y Pablo Fornals.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Yéremy Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran Torres, Samu y Borja Iglesias.