Simón brilla ante el equipo en el que sólo estuvo veinte días

«Sólo jugué un amistoso en este campo, un Elche-Almería que ganamos», recordó Unai Simón al referirse ayer a su breve paso como cedido ... en el equipo ilicitano, entonces en Segunda, como cedido en 2018. Su etapa apenas duró veinte días. La marcha de Kepa al Chelsea y una lesión de Iago Herrerín obligó al Athletic a repescarle de prisa y corriendo. «Era un partido especial, como el que jugué hace unos días con la selección. Es un gran club y una gran afición», elogió el portero.

Unai Simón hizo un buen partido. No estuvo sobresaliente, pero destacó del resto de sus compañeros. El alavés estuvo firme por arriba, eficaz en los remates rivales y siempre muy atento. Firmó cinco paradas frente a la única que hizo el portero local, Iñaki Peña. Los espectadores televisivos no tuvieron dudas, le concedieron el reconocimiento al mejor jugador del encuentro.

Simón justificó a sus compañeros. «Hemos salido con el plan de forzarlos el error en la salida del balón con la presión, pero han estado muy acertados. Quizá teníamos que haber cometido alguna falta táctica más cuando saltaban la presión», indicó. No alcanzó para un buen rendimiento, pero el Athletic mejoró en la segunda parte. El portero explica qué sucedió. «Hemos puesto toda la carne en el asador con el marcaje al hombre. A partir del minuto setenta, el partido se ha roto y ha podido ser para cualquiera», añadió. «No hemos venido a empatar, pero visto el partido el resultado está bien», resumió.

Estaba satisfecho con su rendimiento. «No solemos ser un equipo que conceda muchas ocasiones, pero cuando sucede hay que estar preparado para intentar solventarlas». Una de sus mejores intervenciones llegó en la segunda parte con un lanzamiento lejano de André Silva, que detuvo y luego acabó en un pequeño barullo en el área.

La jugada le dio para hacer un análisis de cómo se sienten los porteros cada vez que se elige un nuevo balón. Cada vez son más amenazadores para ellos. «Lo que se buscan son goles y cada vez los balones hacen más extraños. Ha sido parada con la mano. Hay una regla que dice que si tengo mano encima del balón tengo posesión ganada». Pero se aplicó. «Hubo rebotes y podía haber pasado cualquier cosa y entrar a gol», advirtió el guardameta.

La jugada polémica

El partido pudo cambiar poco antes de la media hora. Dani Vivián estuvo a un paso de ser expulsado por segunda vez esta temporada. El árbitro del VAR, Juan Antonio López, llamó al de campo, José Luis Guzmán, para que valorara la roja al central. Para alivio de los rojiblancos, todo acabó en amarilla al local André Silva.

Fue un balón largo del Elche que pegó en una mano de Vivián. Para el árbitro del VAR, que estaba en la sede de la Federación, era roja porque, según su criterio, el rojiblanco interceptó la pelota con la mano y el delantero luso se quedaba solo ante Unai Simón.

El andaluz Guzmán se acercó al monitor. La hinchada local ya daba por hecha la roja a Vivián, pero no fue así. El árbitro de campo detectó una falta del delantero portugués, que desplazó con su hombro al central, lo cual provocó que tocara la pelota con la mano, según su criterio. De hecho, señaló falta del atacante y además le mostró amarilla.

Al Elche le costó digerir lo que sucedió. «Es un choque hombro con hombro, y por eso pita falta. Somos el equipo pequeño y es normal. Vivian ha estado todo el día dándole y por un toque de nada le pitan falta», denunció Áleix Febas.

Unai Simón habló de la jugada con franqueza. A pie de campo dijo que le había parecido falta, pero corrigió tras verla repetida en televisión. «Siendo un poco objetivo y poniéndome que si es el central del Elche el que hace esa mano, hubiera pedido roja seguro, al cien por cien», indicó en la zona mixta. «El desequilibrio es mínimo. Es verdad que toca con la mano porque la desequilibra, pero es muy leve. El árbitro ha decidido que es falta, pero si tengo que ser sincero para mí no es falta porque si es a la inversa, hubiera protestado», zanjó.