Simón brilla ante el equipo en el que sólo estuvo veinte días

Unai Simón fue clave para el Athletic y fue franco sobre la roja que no vio Vivián: «Para mí no es falta»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:42

Comenta

«Sólo jugué un amistoso en este campo, un Elche-Almería que ganamos», recordó Unai Simón al referirse ayer a su breve paso como cedido ... en el equipo ilicitano, entonces en Segunda, como cedido en 2018. Su etapa apenas duró veinte días. La marcha de Kepa al Chelsea y una lesión de Iago Herrerín obligó al Athletic a repescarle de prisa y corriendo. «Era un partido especial, como el que jugué hace unos días con la selección. Es un gran club y una gran afición», elogió el portero.

