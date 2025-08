Simón se adueña de las llaves de la portería

Ernesto Valverde tiene, a priori, menos quebraderos de cabeza que en campañas precedentes a la hora de elegir al guardián de la portería. La cesión ... con opción de compra no obligatoria -12 millones de euros- de Julen Agirrezabala al Valencia ante el deseo del jugador de contar con mayor protagonismo dejan a Unai Simón como claro dueño de las llaves de la portería rojiblanca. Los dos últimos cursos, Txingurri gestionó la presencia en la plantilla de «dos grandes porteros» alternando a ambos bajo palos.

El de Renteria fue el elegido en Copa y también en la Europa League. De hecho, se convirtió en uno de los protagonistas del título cosechado en La Cartuja 40 años después. En Liga, por contra, el puesto era de Unai Simón, trofeo Zamora hace dos campañas. Ante este nuevo ecosistema en la portería rojiblanca habrá que ver si Valverde decide darle partidos a Álex Padilla -repescado del Pumas tras estar la segunda mitad de la temporada pasada a préstamo- en alguna de las eliminatorias coperas o apuesta también por Simón en el torneo del k.o. dejando así claros los roles.

Unai Simón 23 Encuentros disputó el meta de Murgia el curso pasado. Una operación en la muñeca le hizo perderse el primer tramo de campaña. A partir de enero fue el titular en Liga.

Padilla ha demostrado, tanto en el arranque de la temporada pasada en la que le tocó suplir por lesión y sanción a Simón y Agirrezabala en cinco partidos -Getafe, Barcelona, Celta, Sevilla y Girona-, como en esta pretemporada -ha tenido minutos ante Ponferradina, Alavés y Racing- que está preparado para cubrir con garantías cualquier eventualidad. Lezama es una factoría inagotable de porteros de alto nivel -Álex Remiro, Kepa Arrizabalaga, Unai Simón, Julen Agirrezabala, Álex Padilla, Aitor Fernández...-, pero todos no caben en el primer equipo.

Solo uno es el elegido y, tras los movimientos registrados, parece evidente que ese es Unai Simón. «Estoy muy agradecido al Athletic, pero la situación era la que era», reconoció Agirrezabala sobre su salida al cuadro che a mediados del mes pasado. Un dato que deja entrever esa condición de indiscutible este curso de Simón es que en el único de los cuatro amistosos con aroma Champions hasta la fecha ante el PSV, disputó los 90 minutos en el Philips Stadion.

Álex Padilla 5 Partidos disputó la pasada campaña con el Athletic, tres de ellos como titular, en los que encajó siete goles antes de salir cedido al Pumas.

Falta el doble enfrentamiento ante el Liverpool este lunes en Anfield donde muy probablemente tanto él como Padilla tengan protagonismo y contra el Arsenal el próximo día 9 en el Emirates Stadium. En Londres, Valverde realizará su último ensayo general antes de abrir la Liga el día 17 contra el Sevilla en San Mamés y el de Murgia tiene todos los boletos para estar bajo palos.

Ampliar Padilla ha tenido minutos en tres de los cuatro amistosos.

El curso pasado no fue fácil para Unai Simón. Tras la Eurocopa conquistado con la selección en Alemania tuvo que pasar por el quirófano para solventar la rotura del ligamento escafosemilunar de su muñeca derecha y ello le hizo perderse el primer tramo de competición. Fueron cuatro largos meses en el dique seco en los que Agirrezabala se reivindicó y dejó claro que estaba preparado para cotas mayores.

Diez porterías a cero

El de Murgia reapareció en noviembre ante el Elfsborg en San Mamés, en un duelo sin demasiada historia en la que los bilbaínos se impusieron con autoridad (3-0). Pero luego volvió a ser suplente ante Rayo, Real Madrid, Villarreal y Fenerbahçe. No estaba recuperado del todo. Aceptó la situación y siguió trabajando para alcanzar su mejor nivel cuanto antes. Y, a partir de enero fue el elegido para disputar la Liga.

No pudo pelear de nuevo por el Zamora al disputar solo 21 partidos -el mínimo fijado para competir por el trofeo son 28-, pero demostró que es uno de los metas más solventes del momento. Encajó catorce tantos -una media de 0,67- dejando en diez ocasiones su portería a cero. Y no solo eso. Igualó en la recta final de la competición el récord de José Ángel Iribar y Andoni Zubizarreta de cinco encuentros consecutivos sin recibir un gol. Todo ello ayudó al Athletic a atar el billete para la Champions once temporadas después.

Simón estuvo a un paso de batir ese histórico registro en la última jornada en San Mamés, pero un intratable Barça (0-3) lo impidió. Este verano, el meta alavés -tiene contrato hasta 2029 sin cláusula de rescisión- ha podido realizar la pretemporada y con la lesión de muñeca ya olvidada vuelve a apuntar alto. El presente y futuro inmediato de la portería rojiblanca está en sus manos. Con el centro de la defensa bajo mínimos de cara al inicio de Liga por la suspensión de Yeray, la lesión de rodilla de Egiluz en La Maruca y los problemas físicos de Paredes; Valverde parecer tener al menos la portería muy bien custodiada