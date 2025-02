Simeone se deshace en elogios hacia... «el Bilbao»

A. Mateos Viernes, 28 de febrero 2025, 13:49 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Atlético de Madrid y Athletic se enfrentan mañana a las 21.00 horas en el Metropolitano, en un duelo que puede marcar un antes y un después en la pelea por la Liga. Los bilbaínos, que aún permanecen en la pomada, se colocarían a dos puntos de los colchoneros si ganan. E incluso podrían recortar puntos a Madrid y Barça si estos pinchan en sus respectivos enfrentamientos contra Betis y Real Sociedad. Blancos y blaugranas lideran la clasificación con seis puntos más que el Athletic.

El partido de mañana es uno de los más importantes que afronta el equipo del Cholo Simeone en lo que va de temporada, y el propio técnico argentino da cuenta de ello. Esta mañana se ha deshecho en elogios hacia el Athletic, lo ha puesto por las nubes, aunque ha vuelto a patinar con el nombre al referirse al club como «el Bilbao».

No es la primera vez que lo hace ni será la última a juzgar por sus antecedentes. Aunque para Simeone es algo «banal», tampoco se molesta en cambiarlo a pesar de la controversia que genera cada vez que dice «el Bilbao». Hace dos temporadas ya se levantó una importante polvareda con el tema que incluso implicó al mismísimo Enrique Cerezo. El presidente del Atlético dijo que «siempre he conocido como el Bilbao, aquí, en Segovia y en todos los sitios en los que he vivido». Y añadió que «si ahora dicen que se llama Athletic, pues que se llame Athletic. Que le han llamado siempre Athletic, pues la verdad es que no me he enterado».

Simeone ya rectificó el pasado mes de septiembre, durante la previa del encuentro entre Athletic y Atlético en San Mamés, y llamó correctamente a los rojiblancos. Pero, pocos meses después, ha vuelto a equivocarse en una rueda de prensa donde no ha parado de elogiar al equipo de Valverde.

«El año pasado el Bilbao jugó una temporada enorme y ésta está siendo fantástica también», ha afirmado. Además le ha deseado suerte en «la UEFA» -nombre anterior a Europa League-, cuya final se disputará en San Mamés: «Que tengan la posibilidad de llegar a esa final, que le vendría bien al fútbol español».

Finalmente, Simeone espera para mañana un partido difícil. «Lo están haciendo muy bien en Liga, muy bien en Europa... así que mañana tendremos que llevar el partido donde podemos hacerles daño».