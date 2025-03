Silvia Intxaurrondo, sobre la inmigración y el Athletic: «Menos mal que vinieron los padres de los Williams. Les miramos con orgullo»

A. Mateos Jueves, 27 de marzo 2025, 11:03 Comenta Compartir

Silvia Intxaurrondo nació en Santurtzi hace 45 años y aunque pronto salió de Bizkaia, primero para estudiar y después para trabajar, no olvida sus raíces. «Allí naces y automáticamente eres del Athletic... No es que te hagan», cuenta en una entrevista a Relevo en la que saca a relucir su lado más deportista. La periodista, que ha pasado por la Ser, Cuatro, CNN+, Telemadrid y ahora en TVE, vivió un punto de inflexión en su carrera cuando entrevistó a Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral y le corrigió, en directo, un dato sobre las pensiones. Aunque ya era un rostro conocido, a partir de ese momento se convirtió en una de las periodistas más populares del país. Dirige 'La hora de la 1', uno de los programas de actualidad política con más audiencia de la televisión.

Intxaurrondo se crió en una familia athleticzale. «En mi casa se escuchaba radio deportiva a tope, de todo, pero el Athletic lo he vivido siempre con una pasión muy especial», cuenta mientras desvela que su hermano perteneció a la cantera rojiblanca en la categoría de alevines. «Creo que del Athletic, naces. En mi tierra pasa mucho, uno ya nace y es del Athletic».

Ampliar Silvia Intxaurrondo en una de sus visitas a Santurtzi. S.I.

Su afición por los colores rojo y blanco va a más ahora que reside en Madrid. Quizás por la distancia. «Imagínate la emoción que sentí cuando sacamos la Gabarra, no me lo podía creer. Era como si toda la vida hubiese estado esperando ese momento porque también los del Athletic somos sufridores. Sabemos festejar porque hemos sabido sufrir mucho. Era superemocionante. Por casualidad ese día me tocó estar en Madrid y decía 'si puedo me escapo a Bilbao', pero no pude», lamenta. Lo disfrutó en la capital junto a su familia y cuenta la anécdota de cómo vivieron sus hijos, culés, la pasión de su madre: «Me decían 'sí, sí, estáis sacando la Gabarra', tan normales…»

La periodista se marchó de Bizkaia a los 17 años y no volvió. Aún tiene la «espinita» de no ver a su Athletic en directo en San Mamés. «Iba a ir a un partido una semana antes de que se desatase la pandemia... Pero eso no resta ni un ápice de la afición que yo tengo», asegura. Al ser preguntada por qué es ser del Athletic, Intxaurrondo lo resume como «un sentimiento asociado a la infancia, a la vida, a la familia, a los amigos, a los fines de semana...» donde la filosofía es «querer ser del Athletic».

«¿Qué otro criterio puede haber?», se pregunta. «Es como la sociedad. Estamos todos juntos, jugamos todos juntos, no tiene que haber ningún tipo de exclusión. Yo estoy muy orgullosa de que el Athletic tenga los jugadores que tiene, no solo por el ejemplo dentro del campo, sino por el ejemplo fuera», afirma al ser preguntada por si el Athletic de hoy en dia es reflejo de la actual sociedad vasca.

Intxaurrondo insiste en este punto: «Yo cuando veo a los hermanos Williams, por ejemplo, pienso: 'menos mal que sus padres vinieron porque el Athletic sería absolutamente distinto sin ellos'. Yo creo que ese mensaje, el 'menos mal que vinieron', es como hay que enfocar este debate de los que ven la inmigración como amenaza, menos mal que vinieron. Ahora les miramos con orgullo... Pues que no sean los únicos».