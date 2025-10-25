Sigue la mala racha con las lesiones: cae Lekue El lateral ha sido sustituido por Areso a la media hora de partido y eleva a cinco los jugadores con los que no cuenta Valverde

El Athletic no consigue quitarse de encima el infortunio en forma de lesiones. A los pocos días de confirmarse el contratiempo físico de Iñaki Williams, que estará como mínimo un par de meses de baja, el equipo de Ernesto Valverde ha sufrido un nuevo golpe: Iñigo Lekue tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora de partido, siendo sustituido por Areso.

El lateral rojiblanco sintió molestias que le impidieron continuar. Se tumbó sobre el césped, fue atendido allí y se pidió de inmediato que fuera relevado, lo que obligó a Ernesto Valverde a realizar un cambio prematuro.

La preocupación crece en el entorno del club, que ve cómo las bajas se acumulan en un momento clave de la temporada. A estas horas, hay cinco jugadores fuera de los planes de Valverde, los citados Iñaki Williams y Lekue, Prados y Egiluz, ausentes hasta el tramo final de la campaña; y Yeray, sancionado por dopaje.

«Las lesiones son el precio que hay que pagar por jugar en Europa y tener muchos partidos. Al final el riesgo se multiplica porque hay más partidos, porque hay más esfuerzo, porque hay menos tiempo para recuperar, y es una realidad palpable», ha indicado el entrenador rojiblanco apenas minutos antes del partido ante el Getafe.