El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lekue abandonado el terreno de juego. Luis Ángel Gómez

Sigue la mala racha con las lesiones: cae Lekue

El lateral ha sido sustituido por Areso a la media hora de partido y eleva a cinco los jugadores con los que no cuenta Valverde

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:16

Comenta

El Athletic no consigue quitarse de encima el infortunio en forma de lesiones. A los pocos días de confirmarse el contratiempo físico de Iñaki Williams, que estará como mínimo un par de meses de baja, el equipo de Ernesto Valverde ha sufrido un nuevo golpe: Iñigo Lekue tuvo que abandonar el terreno de juego a la media hora de partido, siendo sustituido por Areso.

El lateral rojiblanco sintió molestias que le impidieron continuar. Se tumbó sobre el césped, fue atendido allí y se pidió de inmediato que fuera relevado, lo que obligó a Ernesto Valverde a realizar un cambio prematuro.

La preocupación crece en el entorno del club, que ve cómo las bajas se acumulan en un momento clave de la temporada. A estas horas, hay cinco jugadores fuera de los planes de Valverde, los citados Iñaki Williams y Lekue, Prados y Egiluz, ausentes hasta el tramo final de la campaña; y Yeray, sancionado por dopaje.

«Las lesiones son el precio que hay que pagar por jugar en Europa y tener muchos partidos. Al final el riesgo se multiplica porque hay más partidos, porque hay más esfuerzo, porque hay menos tiempo para recuperar, y es una realidad palpable», ha indicado el entrenador rojiblanco apenas minutos antes del partido ante el Getafe.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  5. 5 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  6. 6

    La capilla de las gambas está en el restaurante más antiguo de Bilbao
  7. 7

    Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado
  8. 8 Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana
  9. 9

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  10. 10

    La huelga por los vestuarios de Petronor paraliza las exportaciones de la refinería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sigue la mala racha con las lesiones: cae Lekue

Sigue la mala racha con las lesiones: cae Lekue