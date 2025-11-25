El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ver 5 fotos
Directo

EL CORREO, presente en la capital checa para seguir la quinta jornada de Champions League

Juanma Mallo
Javier Ortiz de Lazcano

Juanma Mallo y Javier Ortiz de Lazcano

Enviados especiales. Praga

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:53

Actualizado Hace 1 minuto

11:08

La historia detrás del traje rojiblanco de Antxon

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Este athleticzale se ha convertido en una de las atracciones de Praga por su indumentaria. Lee el reportaje completo .

10:59

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Los participantes en el partido de Walking Football.

10:55

Plantación del retoño del árbol de Gernika

Plantación del retoño del árbol de Gernika en la Ciudad Deportiva del Slavia Praga antes del partido de Walking Football.

10:52

Lekue y Vesga, de paseo por el centro de Praga

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Los dos jugadores del Athletic, junto a varios miembros del cuerpo técnico, están de visita por la ciudad. Se han acercado hasta el punto de encuentro de los hinchas en Praga y no paran de ser requeridos por la gente para tomarse una fotografía. Ellos acceden con amabilidad. Su hotel está a 15 minutos a pie.

10:42

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Los aficionados hacen turismo por el centro de la ciudad de Praga. De momento, queda mucho tiempo para que arranque el encuentro. Hace frío, pero a esta hora no nieva.

10:41

«Como la temperatura, vamos a ganar 0-3»

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Goizalde, Asun, Leire, otra Goizalde y Juan viven el partido de esta noche con optimismo. «Como la temperatura, vamos a ganar 0-3», afirman mientras contemplan el Reloj Astronómico de Praga. «Yo me conformo con el 0-1» , tercia Juan. Les está encantando Praga y se quedarán hasta el viernes al mediodía. También están muy agradecidos del trato de sus habitantes. «La gente está siendo muy maja con nosotros. Y la ciudad nos parece muy bonita»

10:39

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Jugadores del Athletic preparados para el partido de Walking Football.

10:38

Aquí se ubicarán los 1.000 athleticzales desplazados a Praga

10:37

Así se encuentra el Fortuna Arena en estos momentos

10:26

De luna de miel en Praga por el Athletic y con su aita fallecido en la memoria

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Óscar, un apasionado rojiblanco nacido en Alicante, y su mujer están en la capital checa para disfrutar del partido. Lee el reportaje completo

10:22

10:20

Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

Y ya se comienza a ver a aficionados rojiblancos en los alrededores del Fortuna Arena. En la imagen, Xabi posa con su hijo Álex y con una bandera del Athletic frente al estadio del Slavia.

10:18

¡¡Muy buenos días desde Praga!! Esta noche el Athletic se juega buena parte de sus opciones para seguir vivo en la Champions League. La temperatura a esta hora en la capital checa es de 1°C y la previsión al inicio del partido, a las 21.00 horas, es que sea de 2ºC. A las 10.00 horas ha comenzado a nevar levemente después de una noche tranquila. Hay previsión de que lo haga con más intensidad a lo largo del día. ¡Comenzamos!

