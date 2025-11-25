Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic

10:18

¡¡Muy buenos días desde Praga!! Esta noche el Athletic se juega buena parte de sus opciones para seguir vivo en la Champions League. La temperatura a esta hora en la capital checa es de 1°C y la previsión al inicio del partido, a las 21.00 horas, es que sea de 2ºC. A las 10.00 horas ha comenzado a nevar levemente después de una noche tranquila. Hay previsión de que lo haga con más intensidad a lo largo del día. ¡Comenzamos!