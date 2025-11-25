Sigue en directo las horas previas del Slavia Praga-Athletic
EL CORREO, presente en la capital checa para seguir la quinta jornada de Champions League
Juanma Mallo y Javier Ortiz de Lazcano
Enviados especiales. Praga
Martes, 25 de noviembre 2025, 10:53
11:08
La historia detrás del traje rojiblanco de Antxon
Este athleticzale se ha convertido en una de las atracciones de Praga por su indumentaria. Lee el reportaje completo .
10:59
Los participantes en el partido de Walking Football.
10:55
Plantación del retoño del árbol de Gernika
Plantación del retoño del árbol de Gernika en la Ciudad Deportiva del Slavia Praga antes del partido de Walking Football.
10:52
Lekue y Vesga, de paseo por el centro de Praga
Los dos jugadores del Athletic, junto a varios miembros del cuerpo técnico, están de visita por la ciudad. Se han acercado hasta el punto de encuentro de los hinchas en Praga y no paran de ser requeridos por la gente para tomarse una fotografía. Ellos acceden con amabilidad. Su hotel está a 15 minutos a pie.
10:42
Los aficionados hacen turismo por el centro de la ciudad de Praga. De momento, queda mucho tiempo para que arranque el encuentro. Hace frío, pero a esta hora no nieva.
10:41
«Como la temperatura, vamos a ganar 0-3»
Goizalde, Asun, Leire, otra Goizalde y Juan viven el partido de esta noche con optimismo. «Como la temperatura, vamos a ganar 0-3», afirman mientras contemplan el Reloj Astronómico de Praga. «Yo me conformo con el 0-1» , tercia Juan. Les está encantando Praga y se quedarán hasta el viernes al mediodía. También están muy agradecidos del trato de sus habitantes. «La gente está siendo muy maja con nosotros. Y la ciudad nos parece muy bonita»
10:39
Jugadores del Athletic preparados para el partido de Walking Football.
10:38
Aquí se ubicarán los 1.000 athleticzales desplazados a Praga
10:37
Así se encuentra el Fortuna Arena en estos momentos
10:26
De luna de miel en Praga por el Athletic y con su aita fallecido en la memoria
Óscar, un apasionado rojiblanco nacido en Alicante, y su mujer están en la capital checa para disfrutar del partido. Lee el reportaje completo
10:22
📍Plaza de la Ciudad Vieja— Athletic Club (@AthleticClub) November 25, 2025
Aquí disfrutaremos de las horas previas al #SlaviaPrahaAthletic
🔥 ¡Que el frío no nos detenga en Praga, athleticzales! 🧣#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/RUXzwt9Qfa
10:20
Y ya se comienza a ver a aficionados rojiblancos en los alrededores del Fortuna Arena. En la imagen, Xabi posa con su hijo Álex y con una bandera del Athletic frente al estadio del Slavia.
10:18
¡¡Muy buenos días desde Praga!! Esta noche el Athletic se juega buena parte de sus opciones para seguir vivo en la Champions League. La temperatura a esta hora en la capital checa es de 1°C y la previsión al inicio del partido, a las 21.00 horas, es que sea de 2ºC. A las 10.00 horas ha comenzado a nevar levemente después de una noche tranquila. Hay previsión de que lo haga con más intensidad a lo largo del día. ¡Comenzamos!
-
