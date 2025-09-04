El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sigue en directo la final de la Euskal Herriko Txapela entre el Athletic y Osasuna

Los rojiblancos se juegan en Lasesarre el primer título de la temporada en un partido marcado por las ausencias internacionales

Fernando Romero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:30

19:47

19:39

En una semana marcada por el frustrado fichaje de Laporte, destaca ver en el eje de la zaga a De Luis y Duñabeitia, llamados a ser los que se vayan alternando con Vivián y Paredes durante la temporada cargada de competiciones y tremendamente exigente.

19:38

Como se esperaba, un once inicial plagado de jugadores de la segunda unidad. Valverde remodela el equipo por completo.

Icono19:36

Ya conocemos el once del Athletic!!!

Enlace copiado

Icono19:36

Ya conocemos la alineación de Osasuna!!

19:17

19:16

19:16

Los dos equipos llegan a este partido con notables ausencias y un buen número de meritorios en sus convocatorias. El de hoy es una buena oportunidad para que aquellos jugadores con menos minutos puedan tener su oportunidad y reivindicarse ante Valverde y Lisci.

19:15

Saludos!!! Muy buenas tardes!!!

Pese a ser una semana sin Liga por aquello del parón de selecciones, el fútbol no para. Y es que hoy tenemos una cita en Lasesarre, donde Athletic y Osasuna disputarán a partir de las 20:30h la Euskal Herria Txapela.

