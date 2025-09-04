Sigue en directo la final de la Euskal Herriko Txapela entre el Athletic y Osasuna
Los rojiblancos se juegan en Lasesarre el primer título de la temporada en un partido marcado por las ausencias internacionales
Fernando Romero
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:30
19:47
📍Lasesarre— Athletic Club (@AthleticClub) September 4, 2025
¡Los leones, preparados para disputar la final de la #EHTxapela!#AthleticOsasuna#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/cmWBZpHsAt
19:39
En una semana marcada por el frustrado fichaje de Laporte, destaca ver en el eje de la zaga a De Luis y Duñabeitia, llamados a ser los que se vayan alternando con Vivián y Paredes durante la temporada cargada de competiciones y tremendamente exigente.
19:38
Como se esperaba, un once inicial plagado de jugadores de la segunda unidad. Valverde remodela el equipo por completo.
19:36
Ya conocemos el once del Athletic!!!
📋 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @Osasuna— Athletic Club (@AthleticClub) September 4, 2025
Goazen, mutilak!#EHTxapela 🏆 #AthleticOsasuna#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fOmZ4R0iMh
Enlace copiado
19:36
Ya conocemos la alineación de Osasuna!!
📍 ALINEACIÓN #AthleticOsasuna | #ElOnceDeOsasunapic.twitter.com/Tbh5p15Zpy— C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 4, 2025
19:17
🏟️ ¡Ya estamos en Lasesarre!#AthleticOsasunapic.twitter.com/G7rwqLqEBd— C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 4, 2025
19:16
🚍 ¡Salimos hacia Lasesarre!— Athletic Club (@AthleticClub) September 4, 2025
✊ ¡A por la #EHTxapela, leones!#AthleticOsasuna#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/p00e2EKPuO
19:16
Los dos equipos llegan a este partido con notables ausencias y un buen número de meritorios en sus convocatorias. El de hoy es una buena oportunidad para que aquellos jugadores con menos minutos puedan tener su oportunidad y reivindicarse ante Valverde y Lisci.
19:15
Saludos!!! Muy buenas tardes!!!
Pese a ser una semana sin Liga por aquello del parón de selecciones, el fútbol no para. Y es que hoy tenemos una cita en Lasesarre, donde Athletic y Osasuna disputarán a partir de las 20:30h la Euskal Herria Txapela.
-
