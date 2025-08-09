El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Sigue en directo el Arsenal-Athletic

El cuadro de Ernesto Valverde afronta el último amistoso antes de empezar la Liga el domingo 17 ante el Sevilla

Fernando Romero

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:17

  1. 1 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  2. 2

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  9. 9

    Isabel, la camarera bilbaína que mira a los ojos de los clientes
  10. 10

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

