«Siempre se nos ha dado mal el Espanyol fuera», avisa Valverde

La visita este domingo (14.00 horas) del Athletic a Cornellá El Prat, si uno mira la clasificación liguera y tiene en cuenta la espectacular ... racha de los rojiblancos –nada menos que catorce jornadas sin perder–, parece propicia sobre el papel para que los de Ernesto Valverde logren una muesca más en su revólver y sigan firmes en esa cuarta plaza de Champions. Y no solo eso. Porqué no, seguir soñando con la Liga. El liderato, en manos del Real Madrid, se encuentra a 6 puntos.

Sin embargo, el Espanyol ha convertido su casa en un fortín. No pierde como local desde el 25 octubre –21 de sus 23 puntos los ha sumado allí– y lógicamente Valverde no se fía del rival. «Es un equipo combativo ante su afición. Si es verdad que hace dos años ganamos allí, pero arrastrábamos una mala racha. Siempre se nos ha dado mal el Espanyol fuera», avisa el de Viandar de la Vera.

Los tres puntos son «muy importante» para ambos conjuntos, aunque por cuestiones bien distintas. Los periquitos están a sólo uno de las plazas de descenso y no pueden permitirse muchas alegrías porque los rivales directos vienen pisando fuerte por abajo. Valverde prefiere no pensar más allá del próximo partido en lo que a aspiraciones se refiere. De hecho, cuestionado sobre si piensa en poder ganar la Liga se mostró cauto. «La intención es siempre superar al que tienes delante y mejorar nuestra posición actual que es buena, pero el que nos precede es el Barcelona y no se anda con tonterías. Estamos muy bien colocados y vamos a ver si podemos mantener esa cuarta posición», zanjó al respecto.

Asimismo, respecto a la posibilidad de que el quinto clasificado de la competición doméstica pueda lograr también billete para la próxima edición de la Champions por el ranking de coeficientes de la UEFA, aseguró que ese tema «hay que dejarlo para el final, porque en cada eliminatoria europea puede ir variando». Y sobre si ese contexto le lleva a animar también a la Real en la Europa League, el de Viandar de la Vera habló alto y claro: «Que a la Real le vaya bien en Europa es bueno para nosotros y para el fútbol vasco, así que claro que sí».

El Athletic recupera para este encuentro a Nico Williams y Unai Núñez para la visita a Cornellá El Prat, aunque no así a Galarreta y Djaló. El centrocampista probablemente regresará a la convocatoria la próxima jornada ante el Valladolid en San Mamés, mientras que al atacante todavía le queda mucho para poder volver. Sobre el rendimiento del menor de los Williams esta temporada en comparación a su espectacular campaña pasada, el técnico rojiblanco se mostró satisfecho. «Le veo muy bien, colaborando con todos y participando en el equipo. Si estamos como estamos es por cómo están rindiendo los jugadores y uno de ellos es Nico», recalcó.

Volviendo de nuevo la vista al rival de este domingo, reiteró su carácter «combativo» y que «sabe a lo que juega». «Presenta una estructura diferente de cómo defiende a cómo ataca y debemos estar a buen nivel para sacar los tres puntos». Óscar de Marcos podría igualar ante el Espanyol a Iker Muniain como segundo jugador con más partidos en el Athletic (560) y Valverde reconoció que «he tenido mucha suerte con todos los capitanes del Athletic en las etapas en las que me ha tocado dirigir al equipo –Gurpegui, Aduriz, Muniain, De Marcos» y que l figura del de Laguardia «trasciende más allá del campo». «Significa mucho para el vestuario en el día a día y para la afición también por cómo representa al Athletic», enfatizó.