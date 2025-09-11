Serrano y Lekue regresan a los entrenamientos en Lezama

Los jugadores de Ernesto Valverde han completado este jueves una nueva sesión de trabajo en Lezama con buenas noticias para Ernesto Valverde. Nico Serrano e ... Iñigo Lekue se han reincorporado al grupo después de sus problemas físicos, sumando efectivos a una plantilla que encara un tramo exigente de la temporada.

Además, los internacionales Unai Simón, Iñaki Williams y Maroan Sannadi se han sumado al trabajo tras regresar de sus compromisos, lo que permite al técnico contar casi con todo su bloque. No obstante, las bajas de Nico Williams (lesionado con la Selección Española en Turquía) y de Beñat Prados (con una lesión en la rodilla izquierda) siguen condicionando los planes del equipo.

De cara al derbi de este sábado en San Mamés frente al Alavés, y con la visita del Arsenal en Champions en el horizonte, Valverde deberá medir esfuerzos y repartir minutos. En este escenario, jugadores como Mikel Vesga o el joven Alex Rego podrían tener su oportunidad.