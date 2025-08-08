Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

El Athletic y Sergio Navarro pusieron mucho empeño en remarcar que su salida de Lezama era por cuestiones personales. «Por motivos familiares», indicó el ... club el 1 de abril en las dos primeras líneas del comunicado en el que anunciaba la salida del director de Lezama los últimos tres años. «No me voy a otro club, aunque espero seguir trabajando», dijo el valenciano en Lezama el 29 de mayo en las únicas explicaciones que ha dado sobre el asunto. «Pero aparte de técnico soy hijo, padre, marido, hermano, etcétera», añadió para poner el acento en que se trataba de una salida por cuestiones personales.

Fuentes de Lezama indicaban que había diferencias entre Navarro y Mikel González. El fallido fichaje de Álex Pallarés, buen amigo suyo, para intentar salvar sin éxito al Bilbao Athletic del descenso a Segunda RFEF en la campaña 2022-23, provocó que se le quitara su capacidad de decisión en el filial.

Los acontecimientos posteriores alimentan la impresión de que hubo más que «motivos familiares» para su salida. Poco más de quince días después de apelar a ellos ante los periodistas en Lezama firmó el 15 de junio como nuevo primer entrenador del Debreceni de Hungría. El club disputa sus partidos como local en el Nagyerdei Stadion, que tiene capacidad para 20.340 espectadores. Ha jugado durante gran parte de su historia en la máxima competición del fútbol húngaro y cuenta en su palmarés con siete Ligas, seis Copas y cinco Supercopas. La pasada campaña quedó tercero.

Navarro está allí con un viejo conocido suyo y del Athletic. Se ha llevado como segundo a Álex Pallarés, que regresa de su experiencia en el Macará de Ecuador. Pallarés fue la fallida apuesta de Navarro el 22 de noviembre de 2022 como entrenador de un Bilbao Athletic en riesgo de descenso a Segunda RFEF.

Polémico desplante

Su etapa fue calamitosa. Sólo logró dos victorias y el equipo bajó varias jornadas antes de acabar la Liga. Y, además, se despidió con una carga de profundidad al club, al que acusó de cruzarse de brazos ante el hundimiento de su equipo. Sus manifestaciones tras una derrota en Elda fueron muy crudas. «Nosotros, como club, en Navidad tuvimos la oportunidad de reaccionar y no lo hicimos, con lo cual desde Navidad sabíamos cuál iba a ser el desenlace».

No se quedó ahí: «Cuando tú ves que el equipo quiere y no puede y en Navidad, con 20 partidos por delante, no reaccionas, pues está claro que el desenlace final lo sabíamos todos. ¿Por qué no reaccionamos? Son otras personas las que te tenían que contestar».

Jon Uriarte no reaccionó al polémico desplante y le mantuvo en el cargo hasta final de campaña. La única medida contra el técnico fue adelantar en unos días el anuncio de que no seguiría. Ahora Navarro vuelve a apostar por tenerle en su equipo. Y eso que en mayo de 2023 dijo que se «equivocó en la elección de entrenadores del filial», Arostegi y Pallarés.