Mikel González y Sergio Navarro, en la despedida de éste en Lezama. Ignacio Pérez

Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

El exresponsable de la cantera rojiblanca firmó como primer entrenador del Debreceni a las dos semanas de despedirse y se ha llevado de segundo a Álex Pallarés, ex del filial rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:23

El Athletic y Sergio Navarro pusieron mucho empeño en remarcar que su salida de Lezama era por cuestiones personales. «Por motivos familiares», indicó el ... club el 1 de abril en las dos primeras líneas del comunicado en el que anunciaba la salida del director de Lezama los últimos tres años. «No me voy a otro club, aunque espero seguir trabajando», dijo el valenciano en Lezama el 29 de mayo en las únicas explicaciones que ha dado sobre el asunto. «Pero aparte de técnico soy hijo, padre, marido, hermano, etcétera», añadió para poner el acento en que se trataba de una salida por cuestiones personales.

