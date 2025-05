Sequía goleadora del Athletic en el tramo determinante de la temporada

Julen Ensunza Sábado, 10 de mayo 2025, 01:44 Comenta Compartir

El Athletic atraviesa por una preocupante sequía goleadora en el peor momento de la temporada, justo cuando se juega el billete directo para la próxima edición de la Champions ante un Villarreal y un Betis que aprietan de lo lindo. Amarillos y verdiblancos están a tres y cuatro puntos, respectivamente, a falta de cuatro jornadas para bajar el telón. Aunque el calendario parece que puede ser algo más benévolo para los bilbaínos, urge recuperar la pegada para sellar cuanto antes la cuarta plaza. Sin goles no hay paraíso.

Los números no engañan. En los diez últimos partidos, el equipo de Ernesto Valverde solo ha marcado en 7 ocasiones, mientras que en los diez compromisos anteriores firmó un total de 22 dianas. En Europa, de hecho, estos números no han sido suficientes para alcanzar la ansiada final de la Europa League el próximo día 21 en San Mamés.

Los rojiblancos han sumado siete dianas en los seis encuentros de las eliminatorias de octavos, cuartos y semifinales. El cuadro de Valverde le endosó cuatro a la Roma y dos al Rangers, pero en el último emparejamiento ante los 'diablos rojos' solo consiguió un tanto, el de Jauregizar en Old Trafford, con el agravante de haber disparado únicamente en dos ocasiones entre los tres palos, pese a dominar al rival durante una hora.

El cansancio, las lesiones de Sancet y los Williams y la escasa aportación de Guruzeta y los refuerzos explican este bajón

Varias son las causas que explican este bajón realizador en el momento clave del curso. Dejando de lado el tópico de que los goles son una cuestión de rachas, parece evidente que el cansancio y las lesiones de futbolistas clave como Sancet, máximo artillero del equipo con 17 dianas, y los hermanos Williams –ambos con 11 tantos–, tras un calendario sobrecargado han tenido mucho que ver. Sin embargo, no parece que esta sea la única razón. Es imposible obviar también la escasa aportación de los refuerzos y de algunos jugadores del frente de ataque en comparación a la campaña anterior, con el foco puesto principalmente en dos futbolistas: Álvaro Djaló y Gorka Guruzeta.

El rendimiento del ex extremo del Braga, tercer fichaje más caro de la historia del Athletic –15 millones más cinco en variables– por detrás de Iñigo Martínez y Yuri, está a años luz de lo esperado. No ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha brindado Valverde, como se vio el jueves en Old Trafford. Timorato y falto de confianza para encarar a los rivales, en su casillero solo aparece una muesca esta campaña, el tanto que cerró la victoria ante el Celta (3-1) en San Mamés en la ya lejana sexta jornada liguera.

Solvencia defensiva

Precisamente en ese encuentro ante los gallegos, Guruzeta marcó también dos de sus siete dianas. Las cinco restantes llegaron en el empate (1-1) ante el Valladolid en Zorrilla, el que selló el triunfo (2-1) ante el Real Madrid en San Mamés, el que abrió la victoria ante Osasuna en el Sadar (1-2), el que cerró la goleada (7-1) frente al Valladolid en La Catedral el pasado 23 de febrero y el que le endosó al Elfsborg sueco en la liguilla de la Europa League.

En el mercado de invierno, a la vista de que Guruzeta estaba lejos de los registros del curso pasado –16 goles–, el Athletic fichó a Maroan. Tuvo un debut ilusionante ante el Girona, pero tampoco ha aportado pegada. El elefante africano, cuyo trabajo de brega ante las defensas rivales es innegable, solo ha marcado un gol en 873 minutos. Pese a esta sequía realizadora, la solidez defensiva ha hecho que el Athletic –es el equipo con menos goles en contra de la Liga– disponga aún de un pequeño colchón en la lucha por la Champions que, eso sí, necesita refrendar con goles.

Temas

Athletic de Bilbao