El sentimiento de los jugadores del Athletic: «Cada vez que saltamos a San Mamés es lo mejor que nos puede pasar» Mikel Jauregizar explica las razones que hacen a la entidad rojiblanca diferente al resto

Robert Basic Domingo, 12 de octubre 2025, 01:14

Quiere jugar toda la vida en el Athletic. Por eso, renovó el viernes 30 de mayo hasta 2031 con Ibaigane, en un contrato que no tiene cláusula de rescisión. Mikel Jauregizar ha sellado su futuro deportivo al del equipo bilbaíno, al que siempre ha apoyado, el que porta en el corazón.

Pero, ¿cómo se explica a una persona de fuera, de Albacete o Pekín qué es el Athletic? Él lo hace en una entrevista con EL CORREO que se publicó este domingo. «Lo que se vive aquí no se vive en ningún lado. Somos únicos en el mundo, como decimos aquí. Somos de casa, somos todos amigos. He podido debutar con un amigo de toda la vida (se refiere a Unai Gómez). Somos jugadores que han querido jugar toda la vida en este club. Lo defendemos a muerte. Y cada vez que saltamos a San Mamés es lo mejor que nos puede pasar. No cambiaríamos ninguno ese sentimiento que tenemos por nada del mundo».

Desde pequeño, como la mayoría de niños nacidos en Bizkaia, en su mente solo había dos colores, el rojo y el blanco del Athletic. Vestir esa camiseta, jugar en San Mamés, defender una formación diferente, especial. Él quiere estar toda su carrera ahí. «Lo tengo muy claro. Para mí es el club de mi vida. Siempre ha sido un sueño jugar aquí y lo estoy cumpliendo. Soy un privilegiado. Espero poder disfrutar de esto toda mi carrera».