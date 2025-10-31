El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Selton Sued, la joya de Lezama que atrae todas las miradas en el derbi

Valverde convoca al centrocampista de 18 años para el encuentro ante la Real Sociedad en Anoeta

Peru Olazabal

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:38

Las grandes actuaciones de Selton Sued (Durango, 2007) en la Champions juvenil tienen premio. Ernesto Valverde lo ha incluido en la convocatoria para el derbi ... ante la Real Sociedad en Anoeta y tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única para un chaval que apenas suma 16 partidos con el Baskonia y el Bilbao Athletic.

