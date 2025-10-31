Selton Sued, la joya de Lezama que atrae todas las miradas en el derbi

Las grandes actuaciones de Selton Sued (Durango, 2007) en la Champions juvenil tienen premio. Ernesto Valverde lo ha incluido en la convocatoria para el derbi ... ante la Real Sociedad en Anoeta y tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única para un chaval que apenas suma 16 partidos con el Baskonia y el Bilbao Athletic.

Desde luego, su actuación en el debut del Athletic en la Youth League ante el Arsenal fue soberbia, sobre todo, en el primer tiempo. El durangarra portó el brazalete y fue la brújula de los suyos. Pedía el balón, daba pausa cuando era necesaria y tenía el instinto necesario para saber cuándo acelerarla con una buena conducción o con pases entre líneas que parecían imposibles. Un jugador de esos que entra por el ojo nada más verlo. Fijarse en él ya fue inevitable cuando, en el minuto doce, realizó dos geniales recortes para deshacerse de su par en el interior del área y asistir a Manex Lozano en boca de gol. Ante el Dortmund volvió a repartir dos asistencias y además marcó su primer tanto.

Selton Sued llegó a Lezama con solo diez años desde el Abaroa de Basauri. Ha ido escalando categorías hasta que el curso pasado se le abrió la puerta del Basconia, pese a ser juvenil de segundo año. Fue un fijo en los esquemas de Bittor Llopis durante la primera vuelta de competición. Tanto llamó la atención que fue convocado con la selección española sub-18 en diciembre de 2024, junto otros compañeros como Simón García, Pablo Martínez y Beñat García.

Después, una larga lesión le tuvo en el dique seco desde el propio diciembre hasta mayo. Por lo tanto, solo pudo jugar unos minutos en la penúltima jornada de Tercera Federación con el Basconia y en la eliminatoria de la Copa de Campeones Juvenil frente al Real Madrid. Esta temporada ya es jugador del Basconia a todos sus efectos, con el que jugó titular el primer encuentro liguero, e incluso ha debutado con el Bilbao Athletic, con el que ha disputado dos partidos.

Selton Sued juega de interior. Se podría decir que es un clásico '8'. No llega a ser mediapunta, pese a tener buenas aptitudes ofensivas. Destaca por su conducción, desequilibrio y visión de juego. Sus características podrían ser similares a las de Pedri, por compararle con algún futbolista de élite. Aunque, obviamente, salvando las distancias. Todavía tiene mucho por demostrar para seguir dando pasos hacia adelante. Por el momento, debe convertirse en una pieza importante en el Basconia de Segunda Federación. Sin duda es uno de sus nombres propios. Con el paso del tiempo, quien sabe si algún día podrá formar parte del primer equipo. Sus cualidades y partidos, desde luego, avivan esa esperanza. Si debuta ante la Real, tendrá una oportunidad de oro para escalar de forma inesperada al primer equipo ante la sangría de los delanteros con el gol.