La selección sub'16 convoca al lateral Gorka Isuskiza, otra perla de Lezama Hernán Pérez le incluye en la lista para los amistosos ante Italia en septiembre

G. C. Martes, 9 de septiembre 2025, 17:37

Otra perla de Lezama ha sido sube un escalón en las categorías inferiores de la selección española. El lateral zurdo Gorka Isuskiza (Barakaldo, 2010), en edad juvenil, ha entrado en la lista de la Sub'16 del técnico Hernán Pérez para los dos amistosos ante Italia que tendrán lugar en Las Rozas los próximos 16 y 18 de septiembre.

El defensa es el único rojiblanco dentro de la lista de 24 futbolistas. Se trata de dos partidos preparatorios de alto nivel en el campo C de las instalaciones deportivas de La Roja. El seleccionador sub-16 empezará a trabajar con el grupo el lunes 15 de septiembre y la concentración concluirá justo después de la disputa del segundo duelo.

De esta manera, Isuskiza sube un peldaño más en las categorías inferiores de la selección. El lateral zurdo ha sido un habitual en las convocatorias de la Sub'15. Su debut fue el pasado mes de octubre y, desde entonces, suma un buen puñado de encuentros internacionales.