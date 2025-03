Seis duelos estelares en el Roma-Athletic

El Athletic ya sabe que se va a encontrar en el Olímpico a una Roma lanzada y muy diferente a la que se enfrentó allá ... por septiembre de 2024. Claudio Ranieri ha activado la maquinaria que no supieron hacer funcionar ni De Rossi ni Juric, y desde que el veterano preparador ajustó las tuercas de su grupo, el equipo viaja a toda velocidad tanto por la Serie A como por Europa. 27 puntos de 33 posibles es la cosecha que más llama la atención, pero los números que la acompañan demuestran con más certeza cómo es esta nueva Roma, que ha marcado 24 goles y ha recibido solo 7 en este tramo de 11 partidos sin perder.

Ranieri ha armado un bloque sólido en defensa y al que le gusta jugar al ataque, con futbolistas que han recuperado poco a poco el protagonismo para liderar al conjunto 'giallorosso'. Futbolistas como Dybala, Dovbyk, Leandro Paredes, Kone, N'Dicka y Angeliño forman una columna vertebral que vuelve a funcionar y a la que el Athletic deberá hacer frente con la mejor versión que está mostrando a lo largo de la temporada. En el Olímpico, estos son los principales duelos de un partido entre dos equipos en forma.

Evan N'Dicka, Defensa central

El jefe de la defensa al que se medirá Guruzeta o Maroan

Obite Evan N'Dicka (París, 20 de agosto de 1999) es un futbolista marfileño que se ha convertido en fundamental para los tres entrenadores que ha tenido la Roma esta temporada. Es el jugador con más minutos acomulados esta temporada, con 3.240 y 36 encuentros disputados, un seguro en la defensa de la escuadra que ahora gobierna Ranieri. El africano se formó en el AJ Auxerre, donde debutó en Ligue 2 con 17 años. Después le reclutó el Eintracht para jugar en la Bundesliga hasta que en el verano de 2023 fichó por la Roma como agente libre por cinco temporadas. La pasada campaña protagonizó uno de los sustos del Calcio al caer desplomado al césped en un encuentro contra el Udinese, pero tras las pruebas realizadas se supo que había sido causado por un problema cardiorrespiratorio por un trauma torácico, lo que le permitió regresar al fútbol sin ningún problema.

Ante este central con gran capacidad física (1,92 de altura) se verán las caras Guruzeta o Maroan, en función del delantero por el que apueste Valverde en el Olímpico. En el partido de septiembre fue el delantero donostiarra el que se enfrentó al marfileño, por lo que ambos podrían reeditar aquel duelo donde Guruzeta comenzó el partido muy activo y con un par de ocasiones, para termimar eclipsado por la fortaleza defensiva del rival.

Angeliño, lateral izquierdo

Un misil gallego para frenar a Iñaki Williams

José Ángel Esmorís Tasende (Coristanco, La Coruña, 4 de enero de 1997) es otro de los futbolistas determinantes para Ranieri en su esquema. Un lateral zurdo incansable que a los 28 años ha alcanzado su punto de madurez tras dar muchas vueltas por el fútbol europeo. Tras formarse en la cantera del Deportivo fue fichado por el Manchester City, club que lo cedió al New York City, Mallorca, Breda, PSV y al RB Leipzig, que lo compró en propiedad en 2021. Pero tampoco cuajó en Alemania y tras una cesión al Hoffenheim recaló en el Galatasaray y en enero de 2024 lo adquirió la Roma. Desde entonces se ha consolidado en el lateral izquierdo y Ranieri está feliz con el futbolista gallego. «No sabéis cuántos kilómetros recorre y la cantidad de esfuerzos que realiza a alta intensidad. No sé cómo lo hace. Es increíble, maravilloso. Me da mucha serenidad, tanto en defensa como en ataque. Merece ser felicitado», declaró tras el gol de Angeliño en el empate de la Roma ante el Nápoles a principios de febrero.

Su velocidad le hace fundamental para frenar a Iñaki Williams, en un duelo que promete ser eléctrico entre dos jugadores que se entregan al 100% en los partidos. La capacidad de desborde que tenga el Athletic por las bandas –habrá que ver si Çelik se recupera por el costado derecho y es el par de Nico– será clave para generar ocasiones ante el marco de Svilar.

Leandro Paredes y Koné, medios

El corazón de la Roma ante Jauregizar y Galarreta

Otra de las zonas calientes del partido de mañana será el centro del campo, con dos equipos que tratarán de imponer su físico en ese sector para volcar el juego hacia la portería rival.

Manu Koné es otro de los futbolistas intocables en el esquema de Ranieri. Nacido en Colombes (17 de mayo de 2001) se formó en la cantera del Toulouse, con el que debutó en Ligue 1. Su rendimiento llamó la atención del Borussia Moenchengladbach, donde jugó tres temporadas hasta que el pasado verano lo compró la Roma por 20 millones de euros más cinco en variables. Desde entonces ha disputado 32 partidos, acumulado 2.400 minutos y dice de Ranieri que «ha demostrado que es un gran entrenador. Ha sabido sacar lo mejor de este equipo».

Junto a él actúa un Leonardo Paredes (San Justo, 29 de junio de 1994) al que Ranieri ha rescatado para la causa. Desaparecido en combate con Juric, el argentino ha vuelto a ser importante para la Roma con la llegada del técnico italiano, que dejó muestras de cómo le cuida cuando no le convocó hace unas semanas para el partido en Venecia tras haber jugado la Copa. «Les di vacaciones –a Hummels y a Paredes– porque estos pobres muchachos jugaban poco con De Rossi, jugaban poco con Juric y han jugado mucho conmigo. Nos guste o no, lo dan todo, pero no pueden con la intensidad que han brindado. Entonces les dije 'vayan de vacaciones' y descansen junto a sus familias». Con un pie en Boca en el mercado de invierno, el argentino está de nuevo con confianza y motivado para ofrecer su mejor rendimiento.

De frenarles y de sostener el pulso físico y futbolístico de esta pareja se encargarán Jauregizar y Galarreta o Prados, en función de la apuesta que haga Valverde.

Paulo Dybala, mediapunta

La estrella de la Roma está en plena forma

Un reto de altura para Yeray Álvarez o Aitor Paredes, según la decisión que tome Valverde sobre el central zurdo del Athletic. Dybala (Córdoba, Argentina, 15 de noviembre de 1993) es el referente ofensivo de la Roma, un talento que juega como segundo punta cayendo hacia la banda derecha, donde también Yuri tendrá que estar atento a sus movimientos. Dybala ha recuperado la sonrisa con Ranieri y suma 8 goles esta campaña, algo que aplaude el técnico romano. «Tener a Dybala en tu equipo significa mucho. Además de ser un líder técnico, también es un jugador que habla, que ordena. Gracias a él nos hemos recuperado. Sus compañeros lo dieron todo, pero él es la mecha, la chispa. Se divierte, está bien y nunca querría ser sustituido, estoy muy contento de tenerlo», dijo el técnico tras eliminar al Oporto.

Artem Dovbyk, delantero centro

Un pichichi de la Liga al que Vivián conoce muy bien

Por delante de Dybala, que buscará los espacios que pueda generar, estará un Dovbyk al que le está costando mostrar la capacidad goleadora que evidenció en Girona. Al ucraniano, con problemas físicos, le ha costado adaptarse a la liga y al equipo, pero parece que poco a poco vuelve hacia su mejor versión, como demostró frente al Como con el gol del triunfo. Vivián sabe perfectamente cómo se desenvuelve el pichichi de la pasada Liga, corpulento, poderoso y con buenos movimientos cara a portería. En caso de relevo, la Roma tiene a Elder Shomurodov y a una promesa como Saelemaekers.