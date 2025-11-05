Sarita Estévez cumple cien años en familia

El 1 de julio de 2023, a eso de las cinco de la tarde, cuando las imágenes de televisión mostraban en directo la panorámica de ... un Bilbao radiante como anfitrión del Tour, la cámara del helicóptero cambió del Guggenheim a la Avenida de las Universidades y enfocó de cerca al grupo que perseguía a los hermanos Yates, que volaban camino de la meta. Entonces apareció Sarita en la imagen. En un tramo sin público, sola en la acera, sentada en su silla de ruedas, observaba a una distancia cercana pero discreta, como cuando acudía a San Mamés a ver al Athletic, el desarrollo de la carrera.

Quedaba claro que su pasión innata por el deporte seguía viva. Un año más tarde, desde esa misma atalaya, la periodista vizcaína se emocionó al paso de la Gabarra rojiblanca. Ayer martes Sara Estévez cumplió cien años, y lo celebró con sus sobrinos en San Mamés, donde corresponde. Fue una mujer pionera en el periodismo deportivo –la segunda después de Josefina Carabias, que lo ejerció solo durante algún tiempo–, que se atrevió a desafiar sin imposturas a una profesión tradicionalmente masculina.

No hubo revoluciones, no las había en aquellos tiempos todavía de posguerra y represión. Solo la pregunta del profesor de la academia de arte radiofónico de Radio Juventud: «¿Alguien sabe de fútbol?» que tuvo como respuesta inmediata la mano alzada de Sarita, abonada del Athletic porque entonces no se permitían socias, que acudía a San Mamés cada domingo desde que pudo permitírselo con el sueldo de secretaria de dirección en Unquinesa.

Inicios La Guerra Civil le impidió estudiar una carrera, pero la radio fue su universidad

Nadie cuestionó su respuesta, ni la desestimó. Sara Estévez pasó a redactar las noticias deportivas, después a dirigir a una redacción de hombres y también a escribir los comentarios bajo el seudónimo de Maratón, que leía la voz de Júpiter Tonante de su amigo y compañero Francisco Blanco. «Paco leía mis crónicas y ni los jugadores ni los directivos sabían que las escribía yo en mi localidad del campo, en la esquina de Capuchinos, casi a escondidas, con la libreta en las rodillas por vergüenza porque la gente podía pensar que estaba chiflada y, además, íbamos muy pocas mujeres al fútbol», rememora.

Nadie trataba de ocultar nada. «No salía en antena porque la radio de entonces no era como ahora. Había redactores y luego locutores, gente con buena voz y yo no la tenía», recuerda. Poco a poco el programa fue creciendo. 'Stadium' se convirtió en la referencia de la información deportiva en Bizkaia, con Sara Estévez al frente, y decidió dejar la Unquinesa para centrarse en la radio.

No había podido cursar una carrera pese a ser buena estudiante porque la Guerra Civil le impidió aprovechar la beca que había obtenido para formarse en las escuelas de Viuda de Epalza. Quince días después de que se la otorgaran comenzó la contienda. Pero la radio fue su particular universidad.

Proyección Precursora de las tertulias futbolísticas, su programa 'Stadium' fue referente deportivo en Bizkaia

El programa de Sarita fue el santo y seña del deporte vizcaíno –el torneo juvenil de fútbol que organizaba era el trofeo más cotizado por las jóvenes promesas y durante años la final se celebró en San Mamés–. En una emisora del Movimiento, metió el euskera para las informaciones relacionadas con el deporte rural; reclutó a decenas de personas, 'comandos' en su lenguaje, que le informaban de los resultados de todos los partidos que se celebraban cada fin de semana en Bizkaia y de los que daba cuenta los domingos por la noche en su programa que miles de aficionados escuchaban atentos.

Precursora

Fue precursora de las tertulias futbolísticas «porque en un momento dado el programa nos desbordaba, no me daba tiempo a escribir las crónicas, así que lo empezamos a hacer así», detalla. Sarita, Paco Blanco, Jesús Morales, Julio Garro y Juan González desmenuzaban los partidos del Athletic. Sin piedad si hacía falta, sin forofismo. Era periodismo de análisis.

Cuando en 1983 Radio Juventud se incorporó a Radio Nacional, su programa desapareció de la parrilla y en Bilbao se armó la tremolina. Los periódicos reaccionaron con indignados editoriales y las demás emisoras se solidarizaron con 'Stadium'. Tuvo que venir a Bilbao el director general de la cadena, Jordi García Candau, a templar gaitas.

Incombustible Tras jubilarse, siguió ejerciendo hasta los 94 años con un columna semanal en EL CORREO

Sarita siguió en la plantilla de Radio Nacional, pero ya no era lo mismo. «Pasé de no tener tiempo ni para comer durante un montón de años a redactar un par de textitos al día», detalla. A los 65 años se jubiló oficialmente, pero siguió ejerciendo el periodismo hasta los 94, escribiendo con su habitual rigor una columna en EL CORREO. Cuando decidió apartarse, dejó huérfanos a miles de lectores.

El día que nació Sarita Estévez, un domingo día de fútbol, el Acero Club le ganó 4-1 al Barakaldo, el equipo reserva del Athletic goleó 6-2 a la Unión Montañesa y el último jugador 'amateur' del Athletic, Carmelo Goyenechea, que cedió su sueldo para financiar una cama a perpetuidad en el hospital de Basurto, marcó el gol de la victoria de España contra Hungría en Budapest. Cien años después Sarita sigue ahí, con más limitaciones físicas, pero con la misma pasión de siempre por el deporte y sobre todo por el Athletic.