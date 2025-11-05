El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sarita Estévez, rodeada de sus familiares más cercanos, en uno de los restaurantes de San Mamés con motivo de su cumpleaños. Jordi Alemany

Sarita Estévez cumple cien años en familia

La redactora bilbaína fue pionera en el mundo del periodismo deportivo, una profesión copada tradicionalmente por hombres

Jon Rivas

Jon Rivas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:12

El 1 de julio de 2023, a eso de las cinco de la tarde, cuando las imágenes de televisión mostraban en directo la panorámica de ... un Bilbao radiante como anfitrión del Tour, la cámara del helicóptero cambió del Guggenheim a la Avenida de las Universidades y enfocó de cerca al grupo que perseguía a los hermanos Yates, que volaban camino de la meta. Entonces apareció Sarita en la imagen. En un tramo sin público, sola en la acera, sentada en su silla de ruedas, observaba a una distancia cercana pero discreta, como cuando acudía a San Mamés a ver al Athletic, el desarrollo de la carrera.

