Sancet, sancionado con dos partidos por su expulsión en el Camp Nou

El centrocampista se perderá los duelos ante el Levante y el Real Madrid

Alain Mateos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Oihan Sancet se perderá los dos próximos compromisos ligueros por su expulsión en el Camp Nou. El Comité de Disciplina sanciona al jugador del Athletic al considerar que su entrada sobre Fermín se produjo «de manera violenta» y «al margen del juego», «no estando en posibilidad de disputar el balón».

La dureza de la resolución es consecuencia de la redacción del acta de Sánchez Martínez. El colegiado indicó que mostró la tarjeta roja directa a Sancet por «dar una patada a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el balón en juego, pero sin opciones de jugarlo». Es por este último matiz el motivo por el que la sanción se eleva de uno a dos partidos.

Por lo tanto, Sancet se perderá los partidos de Levante y Real Madrid, y regresará el sábado 6 de diciembre frente al Atlético en San Mamés.

