San Mamés es el tercer campo de la Liga con mayor porcentaje de ocupación

San Mamés es un lugar de peregrinaje en el que jamás faltan fieles, gente que llena hasta la bandera –o casi– un estadio que figura ... en el podio de recintos con el mayor porcentaje de ocupación de la Liga. Después de siete jornadas en el caso de los rojiblancos, La Catedral acredita un 89,7%, registro que solo superan Vallecas (92%) y Mestalla (90,5%). Ahora bien, el dato que luce en el casillero bilbaíno dará un estirón importante cuando el Athletic reciba al Real Madrid –la visita está calendada para el próximo 3 de diciembre–, Barcelona y Real Sociedad, tres rivales que suelen dejar entradas por encima de los 50.000 espectadores. La media actual es de 47.824 asistentes por choque, una cifra provisional que a buen seguro será mayor al término de los 19 partidos disputados en calidad de locales en el campeonato de la regularidad. Algo que ya ocurre en la Champions, con un promedio de 50.900 asistentes tras los encuentros ante Arsenal y Qarabag. Faltan por venir PSG y Sporting de Portugal.

Rozar el 90% de ocupación es una barbaridad si se tiene en cuenta que por San Mamés aún no han pasado los cinco primeros clasificados de la Liga. Además del Madrid, Barça y Real, que ayudarán a colgar del campo el cartel de 'no hay billetes', faltan el Atlético de Simeone y el Villarreal de Marcelino. Y también la visita de Osasuna suele completar entradas por encima de la media por aquello de ser un derbi. Ahí está el dato que dejó el del Alavés, con 49.136 localidades ocupadas el día del encuentro. De hecho, es la asistencia más alta de las siete registradas en lo que va de Liga en La Catedral. La calca prácticamente la del Sevilla (49.134), seguida por las del Rayo Vallecano (48.703), Getafe (47.749), Oviedo (47.209) y Mallorca (47.098). La más floja registrada hasta la fecha se produjo con motivo del duelo ante el Girona (45.739), un martes a las 19 horas.

A día de hoy 334.768 aficionados han asistido a los partido de Liga, además de otros 101.800 en Champions

De ahí que el Athletic se plantee ahora aumentar la capacidad de su estadio, de 53.331 butacas. Así lo confirmó el director general rojiblanco, Jon Berasategi, en la última asamblea de socios compromisarios. «El club está estandarizando las alternativas posibles para incrementar el número de localidades en San Mamés, y esta temporada vamos a comunicar la batería de acciones que pudiéramos poner en marcha y cuya viabilidad técnica valoramos en estos momentos». No será en ningún caso una obra faraónica, a gran escala, pero la directiva entiende que debe ampliar el aforo y de esta manera ir atendiendo poco a poco las más de 8.500 personas que figuran en la lista de espera para hacerse socias. El año pasado, en un total de 27 encuentros celebrados entre todas las competiciones, La Catedral recibió a 1.308.402 espectadores, es decir, una media de 48.459 por duelo (90,9%). No es nada descabellado pensar en que esta cifra se puede alcanzar e incluso superar en el actual curso de la Champions.

Los más y los menos

Hasta ahora han pasado por San Mamés 334.768 aficionados, una marca que en términos globales únicamente superan tres estadios con aforos mucho más grandes: Bernabéu –442.691 y un 88,6% de ocupación–; Metropolitano –435.068 y 88,2%–; y La Cartuja –341.959 y 81,4%–. Ninguno de ellos alcanza la asistencia media de los rojiblancos. No hay dudas de que la capacidad del campo del Athletic pide una ampliación con el objetivo de atender una demanda cada vez más fuerte y sostenida en el tiempo. Tampoco hay que perder de vista que en el anillo VIP hay 2.030 localidades, repartidas en un área de 6.620 metros cuadrados, las más complicadas de ocupar por su elevado precio. El abono para el año en curso va desde los 2.865 euros anuales más IVA.

Grandes entradas Rozar el 90% de ocupación ahora es un datazo porque aún faltan por venir Barça, Madrid, Real y Atlético

Antes de la pandemia, la temporada 2018-2019 se cerró con una media de 39.784 espectadores (74,6%), casi 9.000 menos que en la campaña pasada. Las entradas vuelan y se agotan en horas, y las que quedan a la venta cuestan un riñón. Las gradas empiezan a no dar abasto y la tendencia alcista sigue en el ejercicio en curso. Después de Vallecas, Mestalla, San Mamés, Bernabeú y Metropolitano aparece el Martínez Valero (87,4%), y el 'Top 10' se cierra con el Tartiere (86,6%), El Sadar (85,8%), Pizjuán (85,6%) y Ciutat de València (82,3%). Por contra, la clasificación la cierran Son Moix (68,7%), Olímpic Lluís Companys, casa provisional del Barcelona (53,3%), y el Coliseum getafense (49,6%).