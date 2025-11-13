El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aficionados rojiblancos animan al Athletic en un partido de Liga disputado este curso en San Mamés. Manu Cecilio

San Mamés es el tercer campo de la Liga con mayor porcentaje de ocupación

Por delante del estadio del Athletic (89,7%) solo están Vallecas (92%) y Mestalla (90,5%), y el Coliseum es el último

Robert Basic

Robert Basic

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:36

San Mamés es un lugar de peregrinaje en el que jamás faltan fieles, gente que llena hasta la bandera –o casi– un estadio que figura ... en el podio de recintos con el mayor porcentaje de ocupación de la Liga. Después de siete jornadas en el caso de los rojiblancos, La Catedral acredita un 89,7%, registro que solo superan Vallecas (92%) y Mestalla (90,5%). Ahora bien, el dato que luce en el casillero bilbaíno dará un estirón importante cuando el Athletic reciba al Real Madrid –la visita está calendada para el próximo 3 de diciembre–, Barcelona y Real Sociedad, tres rivales que suelen dejar entradas por encima de los 50.000 espectadores. La media actual es de 47.824 asistentes por choque, una cifra provisional que a buen seguro será mayor al término de los 19 partidos disputados en calidad de locales en el campeonato de la regularidad. Algo que ya ocurre en la Champions, con un promedio de 50.900 asistentes tras los encuentros ante Arsenal y Qarabag. Faltan por venir PSG y Sporting de Portugal.

