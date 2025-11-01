El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guruzeta protesta una acción durante el derbi. EFE

Cuando todo sale mal y hasta la suerte te abandona

El Athletic está metido en una de esas dinámicas peligrosas de la que debe encontrar la salida cuanto antes

Igor Barcia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:10

Comenta

Si no marcas goles, te ganan. Si lo haces, también. Si haces un buen trabajo defensivo lo estropeas en ataque. Si encuentras los goles que ... te faltaban, los tiras a la basura por los fallos en defensa. El Athletic se encuentra en uno de esos momentos donde todo lo que puede salir mal, sale mal. Es una situación totalmente opuesta a la de la pasada temporada, donde el equipo rojiblanco era una apisonadora engrasada que funcionaba a la perfección y sacaba los resultados casi por inercia. Ahora no. Ahora la maquinaria chirría, se queja y sufre. El Athletic está en una de esas dinámicas negativas en la siempre hay un factor que te condena y en el derbi fueron unos cuantos. Como resumió Yuri Berchiche al finalizar el encuentro, «no estamos en nuestro mejor momento. Debemos juntarnos para intentar ir de nuevo por la línea del pasado año, porque no hacemos bien las cosas y la suerte tampoco nos acompaña. Y esta derrota hace mucho daño», lamentó el lateral de Zarautz después de un encuentro donde el Athletic lo pasó fatal, llegó a soñar con la remontada y terminó pegándose un doloroso tiro en el pie.

