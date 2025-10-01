Así ruge el Muro Amarillo que el Athletic quiere derribar: lleno hora y media antes y ánimos desde el calentamiento

El Signal Iduna Park vibra en cada partido con la pasión amarilla del Borussia Dortmund. Como sucedió en todos los encuentros de las últimas Bundesliga ... y Liga de Campeones, se ha colgado el 'no hay billetes'. «Estamos llenos, 81.365 espectadores», anunció la víspera del partido el jefe de Prensa a los periodistas antes del inicio de la conferencia del entrenador, Nico Kovac.

Casi un tercio de ellos (25.000) se colocan en el Muro amarillo, la grada de animación más grande y mítica del fútbol mundial. Todos en pie. «Desgraciadamente, no pude jugar en este campo y me hacía ilusión conocerlo. Los futboleros tenemos este campo como imagen de estadio en que se respira fútbol. Y verlo con el Athletic en Champions es una maravilla», dijo horas antes del partido Carlos Gurpegui, exjugador y entrenador ayer del equipo de walking football rojiblanco.

No fue el único ex que quiso vivir la experiencia. Markel Susaeta, Óscar de Marcos y Mikel San José se han retirado más recientemente sin jugar en Dortmund. Los dos estuvieron también ayer en las gradas del estadio.

El portero Unai Simón lanzó un reto a la espectacular movilización rojiblanca. «La última experiencia que tenemos fue en Manchester y se les escuchó más que a la afición local. Estoy orgulloso de tener la afición que tengo, de tener a todos los aficionados al lado mío en un partido como este. Esperemos que se escuche más a la afición del Athletic que a la local», arengó.

Juanan Delgado, Gorka Vivanco y su hijo Eneko fueron los primeros rojiblancos en llegar al estadio. Estaban ante el acceso en Tribuna Norte tres horas y media antes. «Queremos vivir cada instante de este ambiente tan especial», indicaron.

Les mereció la pena. La grada de animación estaba llena hora y media antes del duelo y comenzaron a animar con la marcha de Aida cuando sus jugadores salieron a calentar. Los hinchas rojiblancos en pie, situados en la zona Norte, no se amilanaron e hicieron lo propio con los suyos. Los locales lanzaron una gran pitada a los rojiblancos cuando saltaron a calentar. La respuesta de los athleticzales fue un «jotake, irabazi arte».