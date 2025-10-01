Así ruge el Muro Amarillo que el Athletic quiere derribar: lleno hora y media antes y ánimos desde el calentamiento
Una de las gradas más icónicas de Europa se deja sentir mucho antes del pitido inicial y aprieta con una pitada a los rojiblancos
Enviado especial. Dortmund
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:43
El Signal Iduna Park vibra en cada partido con la pasión amarilla del Borussia Dortmund. Como sucedió en todos los encuentros de las últimas Bundesliga ... y Liga de Campeones, se ha colgado el 'no hay billetes'. «Estamos llenos, 81.365 espectadores», anunció la víspera del partido el jefe de Prensa a los periodistas antes del inicio de la conferencia del entrenador, Nico Kovac.
Casi un tercio de ellos (25.000) se colocan en el Muro amarillo, la grada de animación más grande y mítica del fútbol mundial. Todos en pie. «Desgraciadamente, no pude jugar en este campo y me hacía ilusión conocerlo. Los futboleros tenemos este campo como imagen de estadio en que se respira fútbol. Y verlo con el Athletic en Champions es una maravilla», dijo horas antes del partido Carlos Gurpegui, exjugador y entrenador ayer del equipo de walking football rojiblanco.
No fue el único ex que quiso vivir la experiencia. Markel Susaeta, Óscar de Marcos y Mikel San José se han retirado más recientemente sin jugar en Dortmund. Los dos estuvieron también ayer en las gradas del estadio.
El portero Unai Simón lanzó un reto a la espectacular movilización rojiblanca. «La última experiencia que tenemos fue en Manchester y se les escuchó más que a la afición local. Estoy orgulloso de tener la afición que tengo, de tener a todos los aficionados al lado mío en un partido como este. Esperemos que se escuche más a la afición del Athletic que a la local», arengó.
Juanan Delgado, Gorka Vivanco y su hijo Eneko fueron los primeros rojiblancos en llegar al estadio. Estaban ante el acceso en Tribuna Norte tres horas y media antes. «Queremos vivir cada instante de este ambiente tan especial», indicaron.
Les mereció la pena. La grada de animación estaba llena hora y media antes del duelo y comenzaron a animar con la marcha de Aida cuando sus jugadores salieron a calentar. Los hinchas rojiblancos en pie, situados en la zona Norte, no se amilanaron e hicieron lo propio con los suyos. Los locales lanzaron una gran pitada a los rojiblancos cuando saltaron a calentar. La respuesta de los athleticzales fue un «jotake, irabazi arte».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.