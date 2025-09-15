Iñaki Williams y Valverde comparecen en la previa al estreno del Athletic en la Champions
Silvia Osorio
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:42
12:41
«Está claro que tenemos que ser un bloque compacto para poder defenderles, pero no puedes perder de vista sus virtudes individuales»
12:40
Sobre la estrategia a seguir: Valverde asegura desconocer cuál es la fórmula mágica. «Será difícil sorprenderles», afirma.
12:38
Le preguntan a Valverde si le parece el mejor Arsenal de la historia: «No lo sé, acaba de empezar la liga. No sé si el mejor o no. Si es el mejor o no, se verá con el paso de la temporada, pero el Arsenal tiene su sello y eso lo van a llevar hasta el final»
12:37
El potencial del Arsenal
«Es un equipo diseñado para ganar. De la misma manera que cuando en nuestra liga tenemos que hacer todo bien ante el Real Madrid o el Barcelona, en este caso hay que redoblar todo bien para poder hacerles daño. Pero esto es la Champions y todos los partidos van a ser así»
12:35
Sobre la derrota ante el Alavés: «El otro día perdimos en un jugada extraña. No nos hicieron tnato como para perder pero nosotros tampoco tanto como para ganar. Nos faltó fortuna, pero eso hay que buscarlo»
12:34
Posibles rotaciones
«Desde luego es un partido que llega pronto, con apenas tres días de margen y posiblemente vaya a haber algún cambio. Necesitamos que el ritmo se mantenga algo», anuncia Valverde
12:33
Sobre Mikel Arteta: «Es uno de los mejores técnicos del mundo»
«Es uno de los mejores técnicos del mundo», elogia Valverde sobre Mikel Arteta
12:32
«Para nosotros es un aliciente más enfrentarnos a ellos»
12:32
Sobre Zubimendi y Merino y si su estado de forma es el mejor: «Siempre les he visto muy bien. Yo creo que los dos han entrado con muy buen pie en el Arsenal porque tienen recursos para manejarse. Zubimendi acaba de llegar y ya está brillando allí»
12:31
Sobre la motivación del vestuario: «Desde luego que nos tiene que ayudar y no suponer una carga. Es el inicio de la Champions, la afición también a venir motivada, es un rival de mucho nivel, de los que gusta en Bilbao... Esperamos poder afrontar este primer partido demostrando que podemos competir en Europa con la filosofía del Athletic»
12:29
«Hay que hacer un partido perfecto», reitera el técnico rojiblanco.
12:29
«El Arsenal no perdona»
«Cuando estás jugando ante uno de los favoritos para ganar la competición y la Premier, tienes que hilar muy fino. Las oportunidades que puedas tener, aprovecharlas y no conceder demasiadas. Ellos no perdonan»
12:28
«Nos hace mucha ilusión jugar la competición europea más importante y la más relevante de clubes a nivel internacional. Queremos competir. La dificultad se incrementa en comparación con la Europa League y es una competición en la que los clubes no se guardan nada. También es una manera de probarnos: debe servirnos para competir mejor», responde Valverde
12:26
Arranca el míster
12:25
El siguiente en comparecer es Ernesto Valverde
12:24
Finaliza la intervención de Iñaki Williams
12:24
«Va a haber que trabajar mucho para no dejarles correr y que se asienten en nuestro campo», reitera
12:24
Le preguntan a Iñaki sobre las fortalezas del Arsenal: «Es un equipo muy completo en todas sus líneas, pero si me tengo que quedar con algo es con los jugadores de ataque»
12:23
Su primer partido de Champions
«Es curioso que después de once años vuelva ese cosquilleo. Va a ser primer partido de Champions. Se me quedó la espinita de no poder jugarla otros años que nos hemos quedado a las puertas. Siempre decía que yo quería jugar con el Athletic en Champions. » La pena que me queda es no poder debutar con Nico «»
12:21
Estrategia ante el Arsenal
«Somos un equipo muy solidario y tratamos de tener las líneas juntas. No sé qué plan de partido tendrá el mister, pero sea lo que sea, vamos a estar unidos. El nivel ofensivo del Arsenal es muy fuerte. Somos conscientes de que la defensa va a tener mucho trabajo y va a tener que sostener al equipo», pronostica Iñaki sobre la complicada tarea de mañana
12:20
«Nosotros vamos a dar todo lo posible. El equipo está con muchas ganas y convencido de que podemos hacer grandes cosas», arenga el jugador
12:19
Sobre la derrota del sábado: «También» nos quedamos jodidos por no poder sacar el 'cuatro de cuatro'. No estuvimos bien. La afición puede sentirse dolida, pero se les va a pasar mañana cuando salgan de trabajar o de clase y vayan a San Mamés. Van a estar como un niño con zapatos nuevos. Ante los partidos grandes, afición y equipo siempre están unidos«.»
12:17
Sobre Jesús Areso
«Es un jugador que nos va a aportar muchísimo. No nos podemos estancar entre Areso y yo o yo y Areso. Nos puede tocar jugar juntos y explotar esa banda derecha»
12:16
«Aspiramos a llegar lo más lejos posible»
«Aspiramos a llegar lo más lejos posible, siendo» conscientes de la dificultad . Creo que podemos llegar lejos. Podemos hacer las cosas a 'lo bajini' y ojalá este lema pueda llegar lo más lejos posible«.»
12:16
Objetivo en la Champions
«El equipo es muy exigente y queremos llegar a lo máximo. Evidentemente, sabemos que es una competición con grandísimos clubes y jugadores. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a seguir intentando pasar eliminatorias», señala el delantero rojiblanco sobre las aspiraciones del Athletic en Champions
12:14
«Hay que saber gestionar estos partidos. Ahora llegamos en un momento más maduro»
12:14
«Son partidos en los que las emociones pueden pasar factura», afirma el mayor de los Williams
12:13
«No soy quién para juzgar mi rendimiento. Siempre intento vaciarme. Evidentemente e gustaría aportar más goles y asistencias. Ojalá el martes pueda abrir la lata y empiecen a entrar los bacalaos»
12:12
«Queremos que el sueño se alargue»
Sobre Zubimendi y Merino: «Entiendo que ellos vuelven a casa, tendrán a sus familiares y amigos de verles en San Mamés. Para ellos es un aliciente más, pero nosotros estamos con el cuchillo entre los dientes. Estar aquí para muchos de nosotros es un sueño y queremos que ese sueño se alargue»
12:11
Sus claves para vencer al Arsenal: «Intentamos presionar y ahogar al rival en campo contrario y más en nuestro campo que nos sentimos respaldados. Hay que intentar acabar las jugadas rápido, que no se sientan cómodos, sobro todo en el centro del campo»
12:10
«Laporte es un ganador»
Le preguntan a Iñaki sobre la vuelta de Laporte: «Es un ganador. Es una pena que mañana no pueda estar, pero su calidad nos va a hacer mucha falta en los partidos que nos van a venir»
12:09
Sobre la lesión de Nico
«Es una faena que Nico no pueda estar con nosotros. Es un jugador muy desequilibrante. genera ocasiones de la nada. Le echaremos de menos. Pero si algo nos han llevado a tener éxito en estos años es que cualquiera que ha salido ha aportado»
12:08
Las claves
«En todos los partidos tenemos esos 10-15 minutos en los que arrollamos al rival y ahí es donde tenemos que hacerles daño»
12:08
«Tenemos que seguir el camino que nos ha llevado a estar aquí. No he tenido la suerte de jugar Champions y no sé cómo son estos partidos, pero tengo claro que tenemos que aprovechar nuestras ocasiones»
12:07
Iñaki, sobre su estado de forma
«Intento dar lo mejor de mí. Los goles llegarán. Estoy seguro. Para el delantero tener ocasiones es positivo, te acerca al gol y ojalá este martes pueda volver a meter y ayudar al equipo»
12:06
«Venimos de una derrota que podría haber sido empate»
«Venimos de una derrota que podría haber sido empate. Lo bonito del fútbol es que en tres días tenemos revancha y qué mejor manera de hacerlo que contra uno de los favoritos de la competición»
12:05
«Sabemos que no somos favoritos»
«Jugamos contra un grandísimo equipo. En casa siempre partimos como favoritos. Para ganarnos los rivales tienen que sudar sangre. Evidentemente jugamos contra uno de los favoritos pero ante nuestra gente somos muy fuertes. Intentaremos que el partido se rompa, que no se encuentren cómodos y aprovechar nuestras oportunidades»
12:04
«Es uno de los grandes favoritos, pero vamos a hacer todo lo posible por sumar los tres primeros puntos»
12:04
«Estamos con el gusanillo, para la mayoría va a ser el primer partido de Champions. Te puedes imaginar. Vamos a trabajar para que el sueño se pueda alargar»
12:03
Arranca la rueda de prensa en Lezama
Iñaki Williams es el primero en comparecer
12:02
Recordamos que la rueda de prensa está prevista a las 12.00 horas
12:02
Plaga de lesiones en el Arsenal
El Arsenal llega a San Mamés en plena plaga de lesiones. Más información aquí de la mano de Javier Ortiz de Lazcano y Robert Basic
12:00
Derrota ante el Alavés
Los vizcaínos afrontan el primer compromiso de Champions tras perder ante el Alavés. El Athletic no pudo enlazar cuatro victorias seguidas.
11:58
El calendario del Athletic en Champions
Recordamos las fechas y horarios de todos los partidos de la fase de liga de la Champions para el Athletic
- 16 de septiembre (18.45 horas): Athletic-Arsenal
- 1 de octubre (21.00 horas): Borussia Dortmund-Athletic
- 22 de octubre (18.45 horas): Athletic-Qarabag
- 5 de noviembre (21.00 horas): Newcastle-Athletic
- 25 de noviembre (21.00 horas): Slavia de Praga- Athletic
- 10 de diciembre (21.00 horas): Athletic-PSG
- 21 de enero (21.00 horas): Atalanta-Athletic
11:57
Semana ilusionante
Los rojiblancos se miden al Arsenal este martes (18.45 horas) en San Mamés en un partido que se antoja emocionante y en el que las gradas del estadio bilbaíno estarán hasta la bandera. El conjunto vizcaíno no participaba en la Champions desde hace más de una década.
11:56
Buenos días | Egun on
EL CORREO ofrece en directo la rueda de prensa de Ernesto Valverde e Iñaki Williams con motivo del primer compromiso de Champions ante el Arsenal en San Mamés. La retransmisión arrancará a las 12.00 horas.
