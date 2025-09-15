Iñaki Williams y Valverde comparecen en la previa al estreno del Athletic en la Champions

12:21

Estrategia ante el Arsenal

«Somos un equipo muy solidario y tratamos de tener las líneas juntas. No sé qué plan de partido tendrá el mister, pero sea lo que sea, vamos a estar unidos. El nivel ofensivo del Arsenal es muy fuerte. Somos conscientes de que la defensa va a tener mucho trabajo y va a tener que sostener al equipo», pronostica Iñaki sobre la complicada tarea de mañana