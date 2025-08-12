El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Roncero apuesta por el Athletic como campeón de Copa

El periodista madrileño, al que acusan de ser gafe, ve a los de Valverde levantar la Vigesimosexta

A.M.

Martes, 12 de agosto 2025, 14:21

Volvió 'El Chiringuito', aunque sin Josep Pedrerol, y los tertulianos lanzaron sus predicciones de cara a la próxima temporada. En las apuestas de muchos ellos apareció el Athletic. Por ejemplo, Tomás Roncero aseguró que lo veía campeón de la Copa, el que sería su vigesimosexto título en la competición del ko.

Da la casualidad que el periodista madrileño tiene fama de gafe en las redes sociales. Son muchas las predicciones que ha fallado a lo largo de los últimos años. Incluso con mensajes publicados en su perfil de 'X' que se vuelven en su contra al de pocos minutos. De hecho, él mismo suele tomarse con humor las bromas y los comentarios de los aficionados en las redes sociales.

Además de Roncero, Cristóbal Soria también percibe un buen año del Athletic. Lo ve como el equipo revelación de la temporada. El que no cree que los rojiblancos vayan a hacer un buen año es Javi Balboa. El que fuera exfutbolista del Real Madrid predice que los bilbaínos serán el equipo decepción del curso.

Otras predicciones curiosas que lanzaron anoche en 'El Chiringuito' fueron en relación al Balón de Oro. Los tertulianos ven a Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en un empate técnico por hacerse con el afamado galardón. Y, por otra parte, casi la mitad de ellos ven al Barça campeón de la Champions, con el PSG como segundo favorito. Solo Roncero apuesta por el Real Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  10. 10

    Bizkaia se asa: Balmaseda, Orozko o Igorre superan ya los 35 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Roncero apuesta por el Athletic como campeón de Copa

Roncero apuesta por el Athletic como campeón de Copa