Roncero apuesta por el Athletic como campeón de Copa El periodista madrileño, al que acusan de ser gafe, ve a los de Valverde levantar la Vigesimosexta

A.M. Martes, 12 de agosto 2025, 14:21 Comenta Compartir

Volvió 'El Chiringuito', aunque sin Josep Pedrerol, y los tertulianos lanzaron sus predicciones de cara a la próxima temporada. En las apuestas de muchos ellos apareció el Athletic. Por ejemplo, Tomás Roncero aseguró que lo veía campeón de la Copa, el que sería su vigesimosexto título en la competición del ko.

Ampliar

Da la casualidad que el periodista madrileño tiene fama de gafe en las redes sociales. Son muchas las predicciones que ha fallado a lo largo de los últimos años. Incluso con mensajes publicados en su perfil de 'X' que se vuelven en su contra al de pocos minutos. De hecho, él mismo suele tomarse con humor las bromas y los comentarios de los aficionados en las redes sociales.

Ampliar

Además de Roncero, Cristóbal Soria también percibe un buen año del Athletic. Lo ve como el equipo revelación de la temporada. El que no cree que los rojiblancos vayan a hacer un buen año es Javi Balboa. El que fuera exfutbolista del Real Madrid predice que los bilbaínos serán el equipo decepción del curso.

Ampliar

Otras predicciones curiosas que lanzaron anoche en 'El Chiringuito' fueron en relación al Balón de Oro. Los tertulianos ven a Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en un empate técnico por hacerse con el afamado galardón. Y, por otra parte, casi la mitad de ellos ven al Barça campeón de la Champions, con el PSG como segundo favorito. Solo Roncero apuesta por el Real Madrid.