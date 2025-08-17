Robert Navarro y los toques a su tupé de los compañeros del Athletic: «A más de uno le gustaría tener mi pelo» El debutante se felicita por estrenarse con un gol y celebra el buen ambiente que hay en el vestuario

Javier Ortiz de Lazcano Domingo, 17 de agosto 2025, 23:10 Comenta Compartir

Robert Navarro tuvo el debut soñado con el Athletic. Marcó a los 14 minutos de saltar al campo. Había jugado en San Mamés, pero no como local. «Hay mucha diferencia. Cuando vienes de visitante se sufre mucho. Hoy lo he disfrutado un montón. Nos han empatado y nos hemos repuesto bien».

Navarro está muy integrado en el vestuario del Athletic. Nada más marcar se abrazó a los suplentes que calentaban en la banda y luego limpió una bota a Nico en gesto de agradecimiento por su asistencia. La celebración de su tanto tuvo un detalle curioso. Los compañeros llevaban las manos a su cabeza para despeinarle de bromas su considerable tupé rubio. Se ve que el asunto es causa de cachondeo en el vestuario. «A más de uno le gustaría tener mi pelo, je, je», bromeó cuando se le preguntó por lo sucedido en la sala de Prensa.

Y continuó ya más en serio. «La verdad es que hay muy buen ambiente. Se han alegrado mucho por mí. Intento devolverles la confianza que me dan». El exjugador del Mallorca resaltó el partido de Nico. «Es top mundial. Y además es un chico muy normal que intenta ayudar a todos los jóvenes de la casa que suben. Es un jugador muy completo y va a estar arriba años».

Navarro saltó al campo en el 67. Catorce minutos después entró al segundo palo. Nico penetraba desde el costado derecho y colocó un centro que el atacante remató con un gesto complicado. Tras botar en el suelo la pelota superó a Nyland. Ha sido llegar y besar al santo. Un gran remate para un gran centro. El barcelonés no es un jugador que festeje muchos goles. En sus dos últimos cursos cedido por la Real (en Cádiz y Mallorca) anotó uno en cada club.