La respuesta de Iñigo Martínez a la lluvia de críticas por ondear la estelada

Iñigo Martínez acaparó los focos en la celebración del título de Liga del Barça. Tropiezos aparte, el excentral del Athletic lució una ikurriña a modo de bandolera y ondeó una estelada que le lanzó un grupo de aficionados durante el pasacalles que atravesaba la Ciudad Condal. Una imagen con la bandera independentista por la que le han llovido las críticas en las que incluso se pedía que no volviera a ser convocado por la selección española. El defensa no se ha mordido la lengua y ha respondido por un mensaje en redes sociales: «Una bandera no es odio».

Al parecer, fue en la calle Pelai donde tomó la bandera, que al poco fue retirada. Las críticas no han tardado en llegar de programas como, por ejemplo, El Chiringuito de Jugones. «Comparte causa en algún sentido y se quiere mimetizar. Espero que Luis de la Fuente no cometa el error de volver a convocarle. Con todo el cariño», criticaba con dureza Juanfe Sanz, colaborador del programa de Josep Pedrerol.

El pasado fin de semana decenas de miles de culés abarrotaron el centro de Barcelona para honrar a los campeones de Liga y Copa. Más de siete kilómetros del recorrido que ha superado los 75.000 aficionados, la última afluencia para celebrar un título del Barça. Durante esa celebración, Martínez protagonizó una aparatosa caída en el autobús. Perdió el equilibrio en el vehículo descapotable y cayó al suelo junto a Dani Olmo. Justo al lado del trofeo.