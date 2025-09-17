El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EP

El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal

El jugador 'gunner', ex de la Real, se mostró feliz tras la victoria de su equipo: «Sabe mejor ganar aquí»

A. Mateos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:26

Martín Zubimendi (San Sebastián, 1999) hizo este verano las maletas para mudarse a Londres después de cinco años en el primer equipo de la Real Sociedad. Formado en Zubieta, el centrocampista donostiarra firmaba con el Arsenal en una operación que rondó los 70 millones de euros. Ayer regresó a Euskadi, a San Mamés, el estadio rival del que no guarda muy buenos recuerdos. Sin embargo, esta vez y por segunda vez en su carrera, Zubimendi salió de La Catedral con una sonrisa en el rostro. El Arsenal venció al Athletic 0-2 y se estrena en la Champions con una importante victoria a domicilio.

«No era un partido fácil, ya lo conozco de sobra, y ya me había encargado de avisarles de antemano de que no iba a ser fácil», confesó Zubimendi tras el partido a la cadena Ser. Consciente de la rivalidad entre Athletic y Real Sociedad, el donostiarra fue muy sincero cuando le preguntaron si la victoria se saboreaba más al ser en San Mamés. «Hombre, sí, no te voy a mentir. Es un campo especial en el que, sinceramente, a mí me ha costado mucho ganar. Así que contento por hacerlo».

En el vestuario 'gunner', Zubimendi no es el único exrealista. También Mikel Merino y Martin Odegaard saben lo que es jugar en San Mamés con la camiseta de la Real Sociedad. Aunque si hay un futbolista 'gunner' que conoce de sobra cómo se las gasta el público de La Catedral en las grandes noches europeas es Kepa Arrizabalaga. El portero de Ondarroa regresó anoche a la que fue su casa. «Kaixo, Kepa! Bienvenido de nuevo a San Mamés», la daba la bienvenida la entidad bilbaína en las redes sociales.

Zubimendi reconoció que él y sus compañeros exrealistas tenían «una motivación extra» antes de empezar el choque, aunque rápidamente recalcó que no era un aspecto del todo positivo: «No creo que la sobremotivación nos venga bien. Era un partido más y el pensar tanto que era especial tampoco viene bien».

El Arsenal ganó el partido en el último tercio del choque gracias a la calidad individual de sus futbolistas, que supieron sacar el máximo partido de los errores del Athletic. El cuadro rojiblanco se había mostrado correoso durante la primera hora del encuentro pero un error defensivo condenó al equipo. Hasta ese momento, los porteros vivían tranquilos en sus áreas, donde apenas se registraban ocasiones significativas. Es uno de los fuertes del Arsenal de Arteta; la defensa con el balón controlado. «Estamos recibiendo pocos goles y cuando no tenemos el balón el equipo sigue manteniendo esa concentración», celebró Zubimendi.

Te puede interesar

