Se repite la famosa imagen de aficionados del Athletic 'aguantando' la fiesta de Anoeta Al menos tres hinchas rojiblancos han soportado estoicamente la celebración de los seguidores txuriurdines tras la victoria en el derbi

Jon Garay Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:47 | Actualizado 21:54h.

Hace dos años, un aficionado del Athletic protagonizó una imagen que se hizo viral. En el derbi disputado en Anoeta el 30 de septiembre de 2023, Jon Azanza, un ingeniero bilbaíno amigo de Villalibre, soportó estoicamente el jolgorio de la afición realista celebrando el 3-0 con el que se impusieron los hombres dirigidos entonces por Imanol Alguacil. «Un amigo me cedió el carnet porque nunca había estado en Anoeta», afirmó el seguidor rojiblanco para explicar qué hacía en una zona destinada a la hinchada local.

Cuando le preguntaron por su sonrisa en medio de la tormenta, Azanza comentó que «no era consciente de los gestos que había hecho hasta que vi las imágenes. No me quedó tan mal. Yo voy al fútbol a ver un espectáculo, a pasarlo bien. No voy a salir triste. Si pierdes, te llevas una decepción, pero no por eso me va a cambiar la noche».

Aquella imagen fue tomada como ejemplo de lo que debería ser una rivalidad bien entendida. Esta instantánea se ha repetido en el derbi de este sábado pero con más seguidores rojiblancos asistiendo con deportividad a los saltos de celebración de los hinchas txuriurdines tras consumarse la victoria local por 3-2 con un gol en el tiempo de descuento de Gorrotxategi.

Según las imágenes colgadas por el Athletic en sus redes sociales, tres jóvenes que vestían la camiseta del Athletic han 'sufrido' en primera persona la celebración del los seguidores rivales. Uno de ellos, en primer plano, apenas se inmuta mientras come unos snacks. Mientras tanto, los dos restantes, acompañados por otros que parecen ser también seguidores del conjunto bilbaíno, eran rodeados por la marea donostiarra. Un ejemplo de cómo sobrellevar la derrota.

