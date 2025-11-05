El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El regreso de Gontzal Suances, el héroe del 94, a Newcastle: «He sentido mucha emoción»

J. O. L.

El regreso de Gontzal Suances, el héroe del 94, a Newcastle: «He sentido mucha emoción»

Gontzal Suances, clave en el partido de hace 31 años, dice que vio a Valverde «con mucha ilusión y mucha energía»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:31

Gontzal Suances fue el héroe del Athletic en la ida de la legendaria eliminatoria de Copa de la UEFA de 1994 en Newcastle. Saltó ... al campo con 3-0, anotó el primer gol del Athletic y fue clave en la jugada del segundo. Este miércoles, ha capitaneado el equipo del Athletic de walking football (fútbol andando) que ha medido a los rojiblancos ante el conjunto inglés en un campo en la Fundación del citado club. Ha marcado de nuevo.

