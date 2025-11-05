El regreso de Gontzal Suances, el héroe del 94, a Newcastle: «He sentido mucha emoción»

Gontzal Suances fue el héroe del Athletic en la ida de la legendaria eliminatoria de Copa de la UEFA de 1994 en Newcastle. Saltó ... al campo con 3-0, anotó el primer gol del Athletic y fue clave en la jugada del segundo. Este miércoles, ha capitaneado el equipo del Athletic de walking football (fútbol andando) que ha medido a los rojiblancos ante el conjunto inglés en un campo en la Fundación del citado club. Ha marcado de nuevo.

«He vuelto a marcar en un deporte para mí mucho más complicado porque hay que jugar andando», explica a este periódico Suances. El duelo se ha disputado a escasos metros de St. James' Park, el escenario del partido de Champions entre el Athletic y el Newcastle. «He sentido mucha emoción. Ver el campo te trae muy buenos recuerdos. Ya en el 94 nos dijeron amigos y familiares que les habían tratado muy bien y esta vez ha pasado lo mismo porque nos han dicho que, incluso, les han invitado a consumiciones los camareros».

Conversación con Valverde

«Yo, desde luego, no» zanja cuando una sonrisa, cuando este periódico le pregunta quién va a ser el héroe esta noche. Su Athletic también llegó con bajas importantes. Julen Guerrero, Valverde y 'Larra' estaban lesionados.

«Competimos con los que tenemos, pero como toda la vida. Es un momento para que la gente que tiene menos minutos y que viene de abajo se muestre y se reivindique». Suances habló durante el viaje con Valverde. «Le vi cono es él, con mucha ilusión y mucha energía».