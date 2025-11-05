El regreso de Gontzal Suances, el héroe del 94, a Newcastle: «He sentido mucha emoción»
Gontzal Suances, clave en el partido de hace 31 años, dice que vio a Valverde «con mucha ilusión y mucha energía»
Enviado especial. Newcastle
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:31
Gontzal Suances fue el héroe del Athletic en la ida de la legendaria eliminatoria de Copa de la UEFA de 1994 en Newcastle. Saltó ... al campo con 3-0, anotó el primer gol del Athletic y fue clave en la jugada del segundo. Este miércoles, ha capitaneado el equipo del Athletic de walking football (fútbol andando) que ha medido a los rojiblancos ante el conjunto inglés en un campo en la Fundación del citado club. Ha marcado de nuevo.
«He vuelto a marcar en un deporte para mí mucho más complicado porque hay que jugar andando», explica a este periódico Suances. El duelo se ha disputado a escasos metros de St. James' Park, el escenario del partido de Champions entre el Athletic y el Newcastle. «He sentido mucha emoción. Ver el campo te trae muy buenos recuerdos. Ya en el 94 nos dijeron amigos y familiares que les habían tratado muy bien y esta vez ha pasado lo mismo porque nos han dicho que, incluso, les han invitado a consumiciones los camareros».
Conversación con Valverde
«Yo, desde luego, no» zanja cuando una sonrisa, cuando este periódico le pregunta quién va a ser el héroe esta noche. Su Athletic también llegó con bajas importantes. Julen Guerrero, Valverde y 'Larra' estaban lesionados.
«Competimos con los que tenemos, pero como toda la vida. Es un momento para que la gente que tiene menos minutos y que viene de abajo se muestre y se reivindique». Suances habló durante el viaje con Valverde. «Le vi cono es él, con mucha ilusión y mucha energía».
