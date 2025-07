El regreso de un Athletic de Champions

Jon Agiriano Lunes, 7 de julio 2025, 01:04 Comenta Compartir

El Athletic vuelve el miércoles al trabajo y lo hace en un estado general de ilusión tras el asombroso desenlace feliz que ha tenido el ... caso Nico Williams. Es cierto que el pretendido y ya frustrado fichaje del Barcelona no estará pasado mañana en Lezama, pero el ambientazo está garantizado. Y es que la continuidad del pequeño de los Williams ha tenido un impacto psicológico muy potente en la familia athleticzale; un efecto vigorizante y enorgullecedor que no se recuerda. Y es lógico que no se recuerde porque es algo inédito al menos en la era moderna del club.

Nos referimos al hecho de que, tras una gran temporada, que en este caso sería la segunda consecutiva, el Athletic, en lugar de perder alguna de sus piezas más sobresalientes, seducidas y atrapadas por clubes poderosos de Europa, vaya a mejorar su plantilla. No ya a mantenerla como estaba, lo cual ya sería un éxito, sino a reforzarse. Que es lo que espera la hinchada, atenta ante las posibles llegadas de Areso y Laporte, dos jugadores contrastados que vendrían a terminar de fortificar la que ha sido la segunda mejor defensa de las grandes ligas europeas. Insistimos en que esto es algo inédito, revolucionario si se nos permite la expresión. Y es que en clubes del nivel deportivo y económico del Athletic, situados en un escalón secundario en el concierto europeo, lo normal es justo lo contrario:perder potencial tras ponerse en el foco de los grandes. En el Athletic tenemos el ejemplo cercano de cómo tras la primera temporada inolvidable de Marcelo Bielsa se inició un desfile de figuras que duró varios años: Javi Martínez, Llorente, Kepa, Herrera y Laporte. O pensemos en el goteo letal que, tras clasificarse para la Champions en 2023, ha sufrido la Real Sociedad: Sorloth, Le Normand, Merino y, desde ayer, ya confirmado, Martín Zubimendi, nuevo jugador del Arsenal. Reto El objetivo del Athletic en Liga tiene que ser la cuarta plaza y repetir en Champions Resumiendo: que si la hinchada rojiblanca ya tenía ganas de que su equipo volviera al trabajo y comenzara a prepararse para una temporada en Champions once años después, ahora ya está casi en trance. Las expectativas de los aficionados se han disparado. En este sentido, va a ser divertido comprobar cuáles son los objetivos que asumen Jon Uriarte, Mikel González y Ernesto Valverde en sus primeras comparecencias ante los medios en la pretemporada. Y es que, se quiera o no, la ilusión ya no es sólo entrar en Europa por tercer año consecutivo, algo que ya debería hacer brindar con champán a un equipo que estuvo seis años seguidos sin jugar competición continental, sino repetir clasificación para la Champions por segunda vez en la historia. Y, por supuesto, compaginar esta gran conquista con un buen papel en la máxima competición europea y un nuevo intento de asalto al título de Copa. Los análisis y cálculos de los hinchas suelen estar barnizados con un exceso de optimismo, pero en este caso tampoco se aprecia un desbordamiento. Lo cierto es que no hay ninguna razón objetiva para que habiendo sido cuarto esta temporada el equipo de Valverde no pueda volver a serlo la próxima. De hecho, si se consuman las llegadas de Laporte y Areso, tampoco extrañaría a nadie que pueda disputarle el tercer puesto al Atlético, que la pasada Liga sólo sumó seis puntos más (76 frente a 70). Posiblemente todo dependa de la manera en que se refuerce la tropa de Simeone, que por ahora sólo cuenta con las incorporaciones de Ruggeri y Baena. En cualquier caso, la cuarta plaza es un objetivo claro ya que los dos rivales más duros en esa liza –Villarreal y Betis– tampoco van a estar mejor de lo que estuvieron. El equipo de Marcelino, por ejemplo, no sólo ha perdido a Baena sino que la próxima temporada sufrirá el desgaste de jugar en Europa, algo de lo que se libró la campaña anterior. Obligados a mejorar Otra razón para el optimismo que anida en los athleticzales parte de una sospecha: la de que, a pesar de sus grandes resultados en la Liga y en la Europa League, el equipo tiene margen de mejora porque varios de sus futbolistas no han rendido a su mejor nivel por diversas circunstancias. Esto valdría para el propio Nico Williams, que ha estado lejos de ser un futbolista determinante. Lo dicen las estadísticas. En los nueve partidos de Liga que se perdió (Celta en casa, los dos ante el Girona, más Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Alavés, Getafe y Valencia fuera de casa) el Athletic sumó cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Es decir, 17 puntos sobre 27 posibles: un 62,9%. Pues bien, en los 29 que jugó –22 como titular y 9 como suplente– los de Valverde sumaron 53 puntos sobre 87 posibles:un 60,9%. Es cierto que la diferencia es mínima, pero sirve para poder decir, sin que nadie se atreva a negarlo, que el Athletic obtuvo en la Liga mejores resultados sin Nico que con él. Mejoría Aparte de los fichajes, varios jugadores deben mejorar su rendimiento, entre ellos Nico Williams El caso de Oihan Sancet es diferente. El suyo ha sido un problema de falta de continuidad por las lesiones. Sólo ha podido ser titular en un 43% de los partidos, un porcentaje muy bajo para un futbolista vital cuyas ausencias, a diferencia de lo ocurrido con las de Nico, sí que se han notado. Y mucho. Sin Sancet el Athletic sólo ha ganado el 51% de los puntos mientras que cuando ha contado con su presencia ha sumado el 64%. La lista de jugadores de los que se espera un buen salto es larga. La encabeza, por supuesto, Djaló, del que realmente no se espera un pequeño salto sino doble mortal con triple tirabuzón al estilo Simone Biles. Pero también hay que hablar de Ruiz Galarreta, que no ha terminado de demostrar su chispa por las lesiones, de Beñat Prados, Unai Gómez y, por supuesto, Guruzeta, que ha firmado una temporada muy pobre comparada con la anterior. Respecto a Maroan no se trata de esperar una mejoría porque su verdadero nivel sigue siendo en parte una incógnita. Se trata de confiar en que, aparte de luchar, tenga algún impacto en los goles.

