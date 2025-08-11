El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rego saca el balón jugando desde atrás en el primer duelo ante el Liverpool. Athletic Club

Rego: «Valverde me aprieta para jugar a mayor velocidad»

El canterano del Athletic, que tuvo como referentes a San José e Iturraspe, confía en quedarse en el primer equipo tras el apoyo del entrenador durante la pretemporada

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:31

En medio del calvario de derrotas y lesiones que ha sido la inquietante pretemporada del Athletic, Alejandro Rego -Bilbao, en junio cumplió 22 años- es ... la noticia agradable del verano rojiblanco. A la espera de que Ernesto Valverde lo haga oficial, es el único jugador del filial que se va a integrar en el primer equipo. Este centrocampista tiene cuerpo, colocación y un juego aéreo dominador.

