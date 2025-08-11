Rego: «Valverde me aprieta para jugar a mayor velocidad»

En medio del calvario de derrotas y lesiones que ha sido la inquietante pretemporada del Athletic, Alejandro Rego -Bilbao, en junio cumplió 22 años- es ... la noticia agradable del verano rojiblanco. A la espera de que Ernesto Valverde lo haga oficial, es el único jugador del filial que se va a integrar en el primer equipo. Este centrocampista tiene cuerpo, colocación y un juego aéreo dominador.

Es evidente que Txingurri cuenta con él. Le ha utilizado en seis de los siete amistosos, en cuatro de ellos como titular -Ponferradina, Alavés, Racing y partido de suplentes de Liverpool- y en dos como suplente -PSV y Arsenal-. Ha acabado el periodo de rodaje con un hueco en la rotación del centro del campo con 256 minutos.

La lesión de Beñat Prados, que estará unos dos meses de baja, le sitúa cerca del campo. Rego lucha con el veterano Vesga por ser la primera alternativa a la pareja de mediocentros titulares compuesta por Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta. Llegó con 14 años a Lezama tras pasar por el Indautxu y el Santutxu.

«¿Quedarme? Todavía no sé nada. Estoy muy contento con todas las oportunidades que estoy teniendo y estoy pendiente de lo que pueda pasar y de lo que me diga y decida el mister», indicó a la salida del vestuario del Emirates Stadium tras jugar doce minutos ante el Arsenal. Entró en contacto con el balón en cinco ocasiones y completó la mitad de los pases que intentó.

A Rego se le han visto maneras desde que se colocó como pivote en el estreno de la pretemporada frente a la Ponferradina. Con su estatura destaca en el centro del campo, donde en estos partidos ha esbozado las cualidades que le hicieron ser indiscutible en el filial. Sobresale por su inteligencia táctica y salida de balón desde atrás. De hecho, en Lezama siempre se le ha considerado como una gran promesa, por tener un físico adaptable a la élite y por sus condiciones técnicas.

En el debe, algo a lo que Valverde hizo referencia en sus declaraciones. Le faltaba saber aprovechar su cuerpo en los duelos defensivos, abarcar más en la medular y hacerse fuerte sin balón. Ese ha sido precisamente uno de los aspectos en los que ha incidido el jugador a lo largo de la última temporada en Lezama y parece que el trabajo ha dado sus frutos. Rego ha tenido una significativa mejora en ese sentido en el regreso del filial a Primera Federación.

Encargado de organizar el juego desde atrás y determinante también sin balón, fue uno de los centrocampistas más destacados de la categoría. Eso le ha llevado a ganarse un hueco en la pretemporada del primer equipo rojiblanco, además de recibir el reconocimiento de Ernesto Valverde.

Margen de mejora

El de Viandar de la Vera está muy encima del futbolista. «Me aprieta, me dice que tengo que subir los ritmos, jugar a mayor velocidad tanto en corto como en largo. Y a partir de ahí, seguir apretando todo lo que pueda», reveló el centrocampista al ser preguntado sobre qué le pide el míster. El mediocentro admite con franqueza tener margen de mejora y tiene claro por dónde debe dar un paso adelante.

«Me gustaría seguir el ritmo que exige este tipo de partidos. Es muy bonito jugarlos, pero es aún más bonito competirlos. Conseguir llegar a esos ritmos de jugadores de Champions como los del Arsenal o Liverpool me encantaría y trabajo para ello», apuntó. «Estoy muy contento de mi pretemporada. He intentado dar lo mejor de mí en cada partido y me quedo con eso, con la actitud», se congratuló.

Ante la disyuntiva de si elige quedarse en el primer equipo o salir a uno de los equipos de Segunda que se han interesado por él para seguir con su crecimiento, lo tiene muy claro. «Prefiero quedarme porque es el club en el que siempre he querido estar. Estoy muy contento de estar aquí y disfrutar cada minuto con los compañeros. Siempre que pueda estar en el Athletic, prefiero que sea así», recalcó.

Rego no se marca objetivos numéricos. «No me fijo tanto en jugar un número determinado de partidos, como aprovechar todas las oportunidades que me den. Luego dependerá de cómo lo haga, pero por lo menos aprovecharlas y disfrutarlas», adelantó. Las comparativas con Vesga por su forma de correr y parecido físico están a la orden del día.

«Es un jugador increíble y es un placer que me comparen con él, pero en cuanto a juego somos distintos», aseguró. «Cuando era pequeño, me gustaban mucho San José e Iturraspe. Aquella época del Athletic fue increíble y me fijaba mucho en ellos porque al final son un espejo en el que seguir. Espero tener algo de los dos», concluyó.