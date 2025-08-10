Rego, la mejor noticia de la mala pretemporada del Athletic

En medio del calvario de derrotas y lesiones que ha sido la inquietante pretemporada del Athletic, Alejandro Rego (Bilbao, 22 años) es la mejor noticia. ... A la espera de que Ernesto Valverde lo haga oficial, es el único jugador del filial que se va a integrar en el primer equipo. Este centrocampista tiene cuerpo, colocación y un juego aéreo dominador. Es evidente que el técnico rojiblanco cuenta con él. Le ha utilizado en seis de los siete amistosos, en cuatro de ellos como titular (Ponferradina, Alavés, Racing y partido de suplentes de Liverpool) y en dos como suplente (PSV y Arsenal). Ha acabado el periodo de rodaje con un hueco en la rotación del centro del campo con 256 minutos.

La lesión de Beñat Prados, que estará alrededor de un par de meses de baja, le coloca cerca del campo. Rego lucha con el veterano Vesga por ser la primera alternativa a la pareja de mediocentros titulares, Jauregizar y Ruiz de Galarreta.

Rego llegó con 14 años a Lezama tras pasar por el Indautxu y el Santutxu . «¿Quedarme? Todavía no sé nada. Estoy muy contento con todas las oportunidades que estoy teniendo y estoy pendiente de lo que pueda pasar y de lo que me diga y decida el mister», indicó a la salida del vestuario del Emirates Stadium tras jugar doce minutos ante el Arsenal. Dio cinco toques al balón y completó la mitad de sus cuatro pases.

Valverde está muy encima de él, según indicó a este periódico. «Me aprieta, me dice que tengo que subir los ritmos, jugar a velocidades más altas. Jugar tanto en corto como en largo. Y a partir de ahí, seguir apretando todo lo que pueda», reveló al ser preguntado sobre qué le pide su entrenador.

El mediocentro admite con franqueza tener margen de mejoría. Tiene claro por dónde debe dar un paso adelante. «Me gustaría seguir el ritmo que exige este tipo de partidos. Es muy bonito jugarlos, pero es aún más bonito competirlos. Conseguir llegar a esos ritmos de jugadores de Champions como los del Arsenal o Liverpool me encantaría y trabajo para ello», se esperanza. «Estoy muy contento de mi pretemporada. He intentado dar lo mejor de mí en cada partido y me quedo con eso, con la actitud», se alegra.

Ante la disyuntiva de si elige quedarse en el primer equipo o irse a uno de los equipos de Segunda que se han interesado por él, lo tiene muy claro. «Prefiero quedarme aquí porque es el club en el que siempre he querido estar. Estoy muy contento de estar aquí y disfrutar cada minuto con los compañeros. Siempre que pueda estar en el Athletic, prefiero estar aquí».

El joven no se coloca objetivos numéricos. «No me marco tanto jugar un número determinado de partidos o minutos, sino aprovechar todas las oportunidades que me den. Luego dependerá de cómo lo haga yo, pero por lo menos aprovecharlas y disfrutarlas».

Las comparativas con Vesga por su forma de correr y físico parecido están ahí. «La verdad es que me lo han dicho muchas veces. Es un jugador increíble y es un placer que me comparen con él. Somos parecidos físicamente, pero en cuanto a juego somos distintos». «Cuando era pequeño, me gustaban mucho San José e Iturraspe. Aquella época del Athletic fue increíble y me fijaba mucho en ellos porque al final son un espejo en el que seguir. Espero tener algo de los dos», se esperanza.

La pretemporada se cierra con muy malas sensaciones en el Athletic. «La verdad es que los números no son los esperados, pero sabíamos los rivales que teníamos delante y que no eran partidos fáciles. Lo importante empieza ante el Sevilla», tranquiliza.