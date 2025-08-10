El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rego protege un balón en el duelo amistoso contra el Alavés en Laguardia. Blanca Castillo

Rego, la mejor noticia de la mala pretemporada del Athletic

El canterano prefiere quedarse en el primer equipo a ser cedido y dice que sus referencias fueron San José e Iturraspe

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:07

En medio del calvario de derrotas y lesiones que ha sido la inquietante pretemporada del Athletic, Alejandro Rego (Bilbao, 22 años) es la mejor noticia. ... A la espera de que Ernesto Valverde lo haga oficial, es el único jugador del filial que se va a integrar en el primer equipo. Este centrocampista tiene cuerpo, colocación y un juego aéreo dominador. Es evidente que el técnico rojiblanco cuenta con él. Le ha utilizado en seis de los siete amistosos, en cuatro de ellos como titular (Ponferradina, Alavés, Racing y partido de suplentes de Liverpool) y en dos como suplente (PSV y Arsenal). Ha acabado el periodo de rodaje con un hueco en la rotación del centro del campo con 256 minutos.

